Askeri yetkililer, Çakmak'ın şehadet haberini, Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden ve o sırada serada çalışan aileye verdi. Ailenin 10 yıl önce Hatay’dan Antalya’ya yerleştiği ifade edildi. Şehidin cenazesi ata toprağı Hatay’a gönderileceği ve Reyhanlı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Ailenin haberin ardından Hatay'a gittiği öğrenildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe Harekat Bölgesinde, 10 Ekim 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)