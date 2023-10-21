Alanya'da ne kiralık dairelerin ne de satılık dairelerin yüzüne vatandaş bakmıyor. Özellikle kiralık dairelerin çok olmasına rağmen tutulmaması ev sahiplerini kara kara düşündürüyor. Kurumsal ve tanınmış emlak şirketinin çalışan bir personeli ise aylardır daire kiralayamadığından dert yandı. Öte yandan satılık dairelerin hem fiyat olarak yüksek olması hem de kredilerin yüksek faiz oranları ile verilmesi sektörü krize soktu. Bankalardan kimse istediği krediyi alamıyor. Kiralık dairelerde ise durum daha vahim. Bilinmiş bir kiralama sitesinde ise kiralık daire sayısı bin 800'ü geçmiş durumda...