Türkiye şampiyonluğu hedefiyle Adıyaman'da Grand İsias Otel'de kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 25 kişilik çocuk sporcuları 6 Şubat depreminde enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirmişti.



Alanya Belediyespor'un başarılı sporcuların anısını yaşatmak amacıyla bu yıl ilkini düzenleyeceği, "1. Şampiyon Melekler Turnuvası" 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Turnuvaya Alanya Belediyespor, Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor katılacak.

ERKEN'DEN VEFA ÖRNEĞİ

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, bu yıl ilki yapılacak 1. Şampiyon Melekler Turnuvası'nın KKTC'li Şampiyon Melekler, depremde hayatını kaybeden sporcu ve vatandaşlar anısına düzenleneceğini söyledi.

Erken, turnuva ile hem Şampiyon Meleklerin anısını hem de ülkenin yaşadığı acıları hafızalarda tutmayı amaçladığını belirtti.