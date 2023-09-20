Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 28 adet tekne evrak ve donanım yönünden kontrol edilerek 98 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimde 1 adet gezinti gemisine atık verme yükümlülüğünü yerine getirmemekten 73 bin 243 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimde 1 adet gezinti gemisinin yetkili olmadığı halde alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri farklı türlerde 33 şişe alkollü içkiye el koyarak gerekli idari para cezasının uygulanması maksadıyla gerekli belgeleri tanzim etti.