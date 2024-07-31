Saburlar Mahallesi sakinleri, bölgeye yapılması planlanan çakıl ocağının içme suyu kaynaklarını kirleteceği ve tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği endişesiyle bir araya geldi. Mahallede düzenlenen toplantıda, vatandaşlar, projeye karşı mücadele edeceklerini belirterek "İçme suyumuz biter, tarım yapamayız. Bu nedenle bu projeye kesinlikle karşıyız" ifadelerini kullandı.

Mahalleli, yetkililerin seslerini duyması ve projeyi durdurmaları için çağrıda bulundu. Tarımın ve temiz su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çeken mahalle sakinleri, çakıl ocağının açılmasının hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük zararlar vereceği görüşünde birleştiklerini dile getirdi.

Saburlar Mahallesi halkı, bu projeye karşı ne pahasına olursa olsun mücadele edeceklerini vurgulayarak, birlikte hareket etme kararlılıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri, konuyla ilgili daha geniş bir bilgilendirme ve destek kampanyası düzenleyeceklerini de duyurdu.