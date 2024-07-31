Bu hafta sonu yapılacak olan genel kurul öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Ali Utku Gülen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i ziyaret etti. Hafta sonu gerçekleştirilecek Genel Kurul’da görevi seçimi kazanan isme devredecek olan Gülen ve ekibine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Özçelik, “Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Genel Kurul’da başarıyla yürüttüğü görevi bir başka arkadaşına devredecek olan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Ali Utku Gülen ve değerli Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladık. Görev süreleri boyunca vermiş oldukları emeklerinden dolayı Ali kardeşim nezdinde tüm gençlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.



GENÇLERDEN EN ANLAMLI HEDİYE

Gülen ve ekibi, Başkan Özçelik’e çikolata ve çiçek hediye etmek yerine HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) aracılığıyla sokak hayvanlarına bağış yaparak destek sağladılar. CHP’li gençler bu hediyeleriyle, son dönemde artan sokak hayvanları sorununa dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir mesaj verdiler. Başkan Özçelik bu anlamlı davranış için teşekkür ederek, “Hediye yerine can dostlarımız için HAYTAP’a bağış yapmalarını da ayrıca kutluyorum.” dedi.