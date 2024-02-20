Resmi Gazete'de yayınlanan bir ilana göre, Alanya'da yaklaşık 50 bin ağaç kesilme tehlikesiyle karşı karşıya. Kesim ihalesi 1 Mart 2024 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Alanya Avsallar İşletme Şefliği bakım amaçlı 2 bin 574 ağaç, Gedevet Orman İşletme Şefliği olağanüstü 545 ağaç, Demirtaş Orman İşletme Şefliği bakım amaçlı 7 bin 143 ağaç, Alanya Orman İşletme Şefliği sıklık bakımı 25 bin 449 ağaç, olağanüstü bin 745 ağaç, Kargı Orman İşletme Şefliği Olağanüstü 889 ağaç olmak üzere toplamda 48 bin 995 ağaç ihale yoluyla kesilecek. Bu durum, çevrecilerin ve doğaseverlerin büyük tepkisini dikkat çekti. Çevreciler, ağaç parçalarının ekolojik bütünlüğünün altüst düzeyde tutulduğu ve birçok canlı depolamanın içinde barındırılabileceğini dilemektedir.

Editör: Can KISA