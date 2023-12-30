ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: “2024 yılının üniversitemiz için yeni başarılar, öğrencilerimiz için yeni başlangıçlar ve tüm çalışanlarımız için yeni fırsatlarla dolu bir yıl olacağına inanıyorum.

Geride bıraktığımız bu akademik yılda yoğun bir çalışma sürecini hep birlikte tamamladık. ALKÜ’yü hedeflerine ulaştırmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yeni yılda da sizlerin gayretleriyle devam edeceğine inancım tamdır.

Yeni yılda öğrencilerimizin başarıları, akademik kadromuzun özverisi ve idari personelimizin gayreti sayesinde ALKÜ'yü daha da güçlü bir üniversite haline getireceğiz. Her birimizin katkısıyla bilimde, eğitimde ve toplum hizmetinde daha ileriye gitmek için çalışacağımıza inanıyorum. Öğrencilerimize daha iyi bir eğitim, çalışanlarımıza daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için birlikte çaba harcayacağımıza olan inancımızı güçlendiriyoruz.

Öğretim üyelerimize, çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni yılın getireceği tüm zorlukları birlikte aşacağımıza, başarıları birlikte kucaklayacağımıza inanıyorum.

Milletimiz ve tüm insanlık için huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl olması temennisiyle öğrencilerimizin akademik ve idari çalışanlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.