1976 yılında ‘Hamdullah Emin Paşa Dil ve Fen Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ olarak kurulup 1999’da ‘Cumhuriyet Eğitim Vakfı’ adını alarak mütevelli heyeti ve okul idarisinin ortak yönetiminde eğitim faaliyetini sürdüren Alanya’nın ilk özel okulunun iskele bölgesindeki yerleşkesinden çıkması istendi.

Mülkiyeti Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı’na ait olan ve üniversitenin kuruluş sözleşmesinde vakıf mülkü olarak boşaltılarak vakfa teslim edilmesi istendi. Kolej yerinin, üniversite yerleşkesi olarak kullanılacağı vaadi Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı YÖK’e kuruluş aşamasında bildirilmiş, aradan geçen 12 yılda taşınmanın gerçekleşmemesi üzerine YÖK, geçtiğimiz günlerde üniversite yönetimine ihtarda bulunmuştu.

Kolej ile vakıf arasındaki kira sözleşmesinin 11 yıl önce imzalandığı, kontratın ise 1 yıl önce bittiği de öğrenildi. YÖK’ün uyarısı ile Alanya Üniversitesi’nin yerleşkeye taşınma isteği üzerine kolej yönetimin tahliyeyi kabul ettiği de öğrenildi.

2007’de kuruluş planı yapılan ve 2011’de kurulan ve geçen yıl ismi değişen üniversitenin yönetimini Golden Gateway Şirketler Grubu adına Halis Ali Çakmak üstlenmişti. Şirketin CEO’su olan Çakmak’ın mütevelli heyeti başkanı olmasının ardından önce üniversitenin ismi Alanya Üniversitesi olarak değiştirilmişti.