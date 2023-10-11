Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi’nde Gastronomi 2. sınıf öğrencisi olan Lale Nur Karahan geçtiğimiz aylarda Manisa’da trafik kazası geçirmişti. 17 Eylül’den beri hastanede yoğun bakımda olan Karahan’dan kötü haber geldi. ALKÜ’lü Karahan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Rektör Türkdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: