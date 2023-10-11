Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kent genelindeki engelli vatandaşların yanında olmaya ve her türlü sorunlarını çözmeye devam ediyor. Oba Mahallesi Taşatan Caddesi’nde engelli bir çocukları olan aile son zamanlarda çocuğu merdivenlerden eve çıkarmakta zorlandıkları için Alanya Belediyesi’nden bir istekte bulundular. Başkan Yücel’in talimatı ile engelli Emine Bilgi’nin evinde çalışma yapıldı. Merdiven kısmına demir rampa yapılan eve engelli vatandaş artık akülü tekerli sandalyesi ile rahatça çıkabilecek. Ekipler rampayı korkuluklarla desteklerken evin önünde de asfalt ve parke çalışması yapılarak engelli vatandaşın eve ulaşımı kolaylaştırılacak.

Demir rampa sayesinde eve kolaylık çıkabileceklerini belirten engelli vatandaşın babası Mehmet Bilgi ekiplere teşekkür etti. Bilgi, “Çocuğumuza 24 günlükken oksijen verildi. Oksijen dengesiz verilmiş ve beyni etkilemiş. Beynin dörtte biri ölü diyor doktorlar. Yürüyemez, sağ elini kullanamaz, ayakları problem her şeyini annesi karşılıyor. Çok zor oluyordu, sırtımıza çıkarıp indiriyorduk. Onun için Alanya Belediye’sine müracaat ettik. Belediyemiz sağ olsun geldi merdivenimizi yapıyor. Allah razı olsun herkesten.” dedi.