ANTALYA (İHA) - Antalya’nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi (AMS) Ulusal Eylem Planı kapsamında ilçedeki narenciye bahçelerine daha önce asılan tuzaklarda sayım işlemi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan, “Turunçgillerde Pestisit Kalıntısı ile Mücadele Eylem Planı” kapsamında, İlçedeki narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları devam ediyor. Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü; portakal, avokado, kiraz ve nar bahçelerinde meyveleri kurtlandırarak büyük oranda meyvelere zarar veren Akdeniz Meyve Sineği ile İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte haftada 2 kez arazide periyodik kontrol yapıyor.



“Verim kayıpları önleniyor”

Teknik ekipler, mevcut durum değerlendirmesinin ardından ilçede belirlenen bahçelere tuzaklar asarak tuzak sayımlarına başladı. Tuzak yöntemi ile yapılan mücadelede zararlı popülasyonlar incelenerek sorunların ortadan kaldırılması ve oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.



12 mahallede istasyon var

İlçede Akdeniz Sineği ile ilgili mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, “Hem üreticilerimiz hem de ülkemiz ekonomi açısından ‘Akdeniz Sineği’ hususunda çok hassas davranıyoruz. Çiftçilerimizin korkulu rüyası haline gelen bu sinekle ilgili üreticilerimizi sık sık bilgilendiriyoruz. Haftada 2 kez teknik ekibimizle birlikte ilçemizdeki narenciye bahçelerinde kimyasal kullanmadan, biyoteknik mücadele için seferberlik başlattık. Popülasyon artışı ekonomik zarar eşiği seviyesine gelmeden üreticilerimizi toplu mücadele için bilinçlendiriyoruz. Şu an 12 farklı mahallemizde istasyonumuz var. Portakal, avokado, kiraz ve nar ürünleri için bahçelere tuzak astık ve sayımlarını takip ediyoruz” dedi.