Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletçe birlik ve beraberlik olma değerleri kapsamında sık sık konferans ve seminerler düzenleyen Alanya Alaadddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), İstiklal Marşı’mızın yazarı millî şair Mehmet Âkif Ersoy’u anacak. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu’nun konuşmacı olduğu “Millet Olma Ruhu (Mehmet Âkif Ersoy’a Vefa)” konulu konferans, 28 Aralık Perşembe günü Alanya Kültür Merkezi A Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN KONFERANSA DAVET

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, konferansta millî şairimiz merhum Mehmet Âkif Ersoy’un hayatının ve eserlerindeki ruhun anlatılacağını ifade ederek, “Milletimizin yüreğinde her zaman hayır ve özlemle yer alan merhum şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u rahmetle anıyoruz. Vatanımıza göz dikenlere en sert cevapların verildiği bu günlerde millî olma, millet olma ruhunu yeniden hafızalara kazımak için tüm Alanyalılarımızı ‘Millet Olma Ruhu (Mehmet Âkif Ersoy’a Vefa)’ konferansımıza davet ediyorum.” dedi.