Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) yurt içinde birçok üniversite, kurum ve kuruluşla iş birliği anlaşmaları ve projeler imzalamayı sürdürürken yurt dışındaki üniversitelerle de ilişkileri geliştirmek adına yeni imzalar atmaya devam ediyor. Bu çerçevede ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Bosna Hersek Tuzla Kantonu’ndaki Tuzla Üniversitesinin 47. kuruluş yıl dönümüne onur konuğu olarak davet edildi. Rektör Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic tarafından yapılan davete ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve ALKÜ Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak da katıldı.

Rektör Türkdoğan ile birlikte 15 üniversitenin temsilcilerinin katıldığı “47. Kuruluş Yıl Dönümü” renkli görüntülere sahne oldu. Davete ALKÜ ile birlikte Bosna Hersek’ten; Sarajevo Üniversitesi, Zenica Üniversitesi, Bihac Üniversitesi, Dzemal Bijedic Mostar Üniversitesi, Mostar Üniversitesi, Banja Luka Üniversitesi, Sarajevo Üniversitesi, Sırbistan’dan; Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi, Kragujevac Üniversitesi, Novi Sad Üniversitesi ve Hırvatistan’dan; Josip Juraj Strossmayer Üniversitesi, Slavonski Brod Üniversitesi rektörleri, yetkilileri ve Kanton Yöneticileri katıldı. Törenlerin ardından Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadzigrahic tarafından Rektör Türkdoğan ve ALKÜ heyeti onuruna yemek verildi.

Davette Rektör Prof. Dr. Hadzigrahic tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Türkdoğan ve beraberindeki heyete, Tuzla Üniversitesinin yerleşkeleri ve Tuzla Üniversite Hastanesi gezdirildi. Yerleşke gezisinde Rektör Türkdoğan ve heyete Erasmus Ofisi işlevi hakkında geniş bilgiler verilirken, Tuzla Üniversite Hastanesi, Teknoloji Fakültesi hakkında da bilgi aktarımı yapıldı. Daha sonra Rektör Türkdoğan ve beraberindeki heyet, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sead Catiç ile toplantı yaparak bilgi alışverişinde bulundular.



"9 alanda iş birliği"

Türkdoğan, ALKÜ’nün Türkiye Ulusal Ajans tarafından kabul edilen Erasmus KA171 Projesi için de Tuzla Üniversite ile proje ortaklığı anlaşmasını imzaladı.

Hadzigrahic ile imzalanan proje ortaklığında tıp, mühendislik ve turizm gibi önemli 9 alan yer aldı. Türkdoğan, burada yaptığı açıklamada, “Yeni proje ortaklığımızın iki üniversitemiz için de yeni ufuklar açmasını temenni ediyoruz. Tuzla Üniversitesi ile de yeni proje imzalayarak ortaklarımızı artırmayı sürdürdük. ALKÜ olarak birçok ülkede üniversitelerle anlaşmalar yapıyoruz. Öğrenci ve akademik personel değişimi ile iki üniversite arasında bilgi ve bilim alışverişi yapılacak. Projenin her iki üniversite ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.



"Gurur duyduk"

Türkiye’nin Balkanlar ile her zaman bağının sürdüğünü dile getiren Türkdoğan, “Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadzigrahic’in bizleri böyle güzel bir etkinliğe onur konuğu olarak davet etmesinden büyük bir gurur duyduk. Önümüzdeki dönemlerde Tuzla Üniversitesi ile ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Bunun yanında önümüzdeki yıllarda Balkan ülkelerindeki üniversitelerimizle ve gönül bağımızın kopmadığı kurum kuruluşlarımızla benzer iş birliklerine devam edeceğiz” dedi.



"ALKÜ'ye tebrik"

Üniversite ziyaretinin ardından Türkdoğan ve beraberindeki heyet, Tuzla Kantonu Eğitim Bakanı Ahmed Omerovic’e de ziyarette bulundu. Eğitim Bakanı Ahmed Ömerovic ile yeni projeler hakkında konuşan Türkdoğan, Bosna Herkes ile gönül bağlarının devam edeceğini belirtti.

Bakan Ömerovic, ALKÜ’nün Tuzla Kantonu için verdiği değere teşekkür ederek Türkiye’deki üniversiteler ile ilişkilerin geliştirilmesi için daha çok çalışacaklarını söyledi. ALKÜ’nün Tuzla Üniversitesi ile yaptığı proje ortaklığından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Bakan Ömeroviç bu konuda gerekli tüm destekleri de sağlayacağının sözünü verdi. Temasların ardından Türkdoğan ve beraberindeki heyet Tuzla’da ve Saray Bosna’daki şehitlik mezarları ile Aliya İzzetbegoviç’in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: İHA