Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuruya göre, telefon kullanımı artık tamamen yasak olacak. Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin dersleri aksatmalarını önlemek ve okul içinde dijital ortamlarda aşırı vakit geçirmelerini sınırlamak amacıyla cep telefonu kullanımının yasaklanması kararını aldıklarını bildirdi.

Bakan Yusuf Tekin, bu kararın öğrencilerin sınıflarda derslere odaklanmalarını sağlamak için alındığını belirtirken, aynı zamanda öğrencilerin okul dışında dijital ortamlarda aşırı vakit geçirmeleri ve sosyal medya uygulamalarını eğitim amaçlı kullanımlarda etkilerini sınırlamak için önlemler alacaklarını da vurguladı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bu kararı, öğrencilerin derslerine daha iyi odaklanmalarını ve okul içindeki dijital cihaz kullanımının olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlıyor. Okullarda cep telefonu yasağının uygulanması, öğretim ortamının daha verimli hale getirilmesine yardımcı olacak ve sınıf içi disiplini artıracak. Ebeveynler ve öğrenciler, bu yeni düzenlemenin detaylarını okullarından ve resmi kanallardan öğrenebilirler. Bu karar, eğitim-öğretim ortamının kalitesini artırmaya yönelik atılmış önemli bir adım olarak görülmektedir.

KAYNAK: Alanya Postası