Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) zulme ve haksızlığa uğrayan Filistinlilerin her zaman yanında olduğunu hissettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Araştırmacı-Yazar Selim Han Yeniacun’un konuşmacı olduğu “SAVAŞ, SÜRGÜN VE SOYKIRIM: Filistin Meselesinin Dünü ve Bugünü” konulu konferans düzenlenecek. 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail zulmünün soykırıma dönüştüğü Filistin-İsrail Savaşı, düzenlenecek konferansla tüm yönleriyle ele alınacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN, ALANYALILARI DAVET ETTİ

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 1 Aralık Cuma günü saat 15.00’te Alanya Kültür Merkezinde düzenlenecek konferansa tüm Alanyalıları davet etti. Rektör Türkdoğan yaptığı açıklamada “İsrail, tüm dünyanın gözü önünde savaş ve insanlık suçu işlerken sözde demokrasiyi savunan ülkelerin İsrail’e destek vermeleri asla kabul edilemez. 7 Ekim’de başlayan İsrail zulmü aslında 1948 yılından bu yana Filistinlilere yaptığı tüm zulümlerin en açık göstergesidir. Ortadoğu Bölgesi’nin en önemli sorunlarından Filistin meselesinin tüm yönleriyle ve tüm zamanlarıyla ele alınacağı bu önemli konferansa tüm Alanyalıları bekliyorum.” dedi.