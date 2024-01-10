ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bilgiye açılan kapıları aralayan, toplumu aydınlatan ve doğruluğun peşinde koşan değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

Sizler; toplumun bilgiye ulaşmasında, haberlerin objektif bir şekilde sunulmasında ve demokrasinin temel taşlarından olan basın özgürlüğünün savunulmasında kilit bir rol oynuyorsunuz. Sizin kaleminiz, toplumun vicdanıdır. Sizin kaleminiz, bilgiye dayalı bir dünya inşa etmeye katkı sağlamaktır. Çoğu zaman zorlu koşullarda görev yapan siz gazeteciler, gerçeğin peşinden gitmekten asla vazgeçmiyorsunuz. Zorlu çalışma koşullarına rağmen gerçekleri araştırmak, ortaya çıkarmak ve paylaşmak için gösterdiğiniz çaba ve cesaretin takdire şayan olduğunu bilmenizi isterim.

Gazeteciliğin; bir toplumun sağlıklı işlemesi için gerekli bir meslek örgütü olduğunu bilerek, haber yapma sorumluluğunuzun farkında olarak; doğruluk, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerinden taviz vermeden görevinizi sürdürdüğünüz için teşekkür ederim.

Bu özel günde sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyor; haber peşinde koşan yüreklerinize selam gönderiyorum. Nice aydınlık haberlere, başarı dolu anılara ve güzel hikâyelere imza atmanızı; sağlığınız elverdiği sürece mesleğinize devam etmenizi canıgönülden temenni ediyorum.”