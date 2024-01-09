Alanya’da bugün öğleden sonra çıkan hortum Konaklı ve Toslak mahallelerini vurdu. 2 mahallede etkili olan hortum 7 üreticiye ait serada zarara neden oldu. Yaşananların ardından her 2 mahalleye giderek zarar gören seralarda incelemelerde bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Göktepe, “Hortum nedeni ile 7 üreticimizin seralarında hasar meydana geldi. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. TARSİM Sigortası olan işletmelerin sigorta şirketlerine bildirimleri yapıldı. Yarın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’müzün yapacağı hasar tespitinin ardından Alanya Ziraat Odası ve diğer paydaşlarımızla el ele verip çiftçilerimizin yaralarını beraberce saracağız.

Allah’ım daha büyük afetlerden korusun inşallah” dedi