Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Başkanı Gaye Coşkun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’ 10 Ocak 1961, geniş haklar elde ettiğimiz bir gündü ve o günlerde dönemin gazetecileri anlamlı eylemler yapmıştı. Böylesi anlamlı adımlar ve dayanışmalarla elde ettiğimiz hakları kullanma açısından çok ciddi sorunları birlikte yaşıyoruz…

Günümüzde “Çalışan Gazeteciler Bayramı” ülke genelinde “10 OCAK GAZETECİLER DAYANIŞMA GÜNÜ” olarak fiilen kutlanıyor. Resmi olarak da tanınmasını bekliyor ve umut ediyoruz.

Günümüzde tüm basın sektöründe çalışanları rahatsız eden ve ciddi kaygılara yol açan sorunlar ve geri alınan haklar nedeniyle bugünü “Çalışan Gazeteciler Bayramı” değil “dayanışma günü” olarak kutluyoruz.

Bugünün vesilesi ile bir kez daha yeni basın yasası derhal düzenlenmeli, gerçek gazetecilerin hakları korunmalı, halen yaşadığımız çok ciddi ve kaygı verici sorunların ortadan kalkması için acilen “Gazetecilik Meslek Yasası" günümüz koşullarıyla, özellikle teknolojinin de dikkate alınarak düzenlenmesini gerektiğini ifade ediyoruz.

Yeni uygulamalarda yerel gazetelerin kurduğu internet haber siteleri başta olmak üzere tüm internet haber siteleri için ağır koşullar içermektedir. Bu koşulların çok acil gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. İnternet sitelerinde çalışanların Basın kartı sorunu acilen çözümlenmelidir.

Dilek ve temennimiz; dile getirmeye çalıştığımız ve diğer kaygı veren tüm konuların çözümlenmesiyle “Çalışan Gazeteciler Bayramı” değil “Dayanışma günü” nü hep birlikte kutlayabilmemizdir.