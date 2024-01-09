Mesleklerini ifa ederken farklı dünya görüşlerine rağmen haberlerinde nesnel dili tercih eden basın mensuplarının demokrasimizin güçlenmesinde, toplumumuzun gelişmesinde ve millî birliğimizin sağlanmasında önemli bir kamu görevi üstlendiğini kaydeden Erkılınç, “Mesleki değerlere tam bağlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inandığım Türk basınında, iş güvencesi, verilen emeğin karşılığının alınması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik beklentileri; mutlaka çözüme kavuşturulması gereken haklı talepler olarak görüyor ve koşulsuz destekliyorum” açıklamasında bulundu.

6 Şubat 2023 depremlerinde ve Filistin’de görevini yaparken yaşamını yitiren gazetecilere rahmet dileyen Genel Müdür Erkılınç, şu ifadelere yer verdi: