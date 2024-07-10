Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), son yıllarda akademik ve bilimsel çalışmalarını hızlandırırken fiziki yapılanmasının da tamamlanması için yoğun girişimlerini sürdürüyor. Üniversitenin fiziki yapılanmasının tamamlanması için bakanlar ve bürokrasi ile görüşmelerini sürdüren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı olduğu dönemde, birlikte çalıştığı İstanbul İl Sağlık Müdürü görevini yürüten Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyarette sağlık alanındaki yenilikler ve yatırımlar konuşulurken Rektör Türkdoğan da Alanya ve bölgenin sağlık yatırımları ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yaptı.

BAKAN MEMİŞOĞLU, ALKÜ SAĞLIK YATIRIMLARINI YAKINDAN TAKİP EDECEK

Ziyaretin devamında Rektör Türkdoğan; Bakan Memişoğlu’na ALKÜ’nün Alanya için sağlık alanında yaptığı yenilikleri, uygulanan ilk yöntemleri ve ALKÜ Tıp Fakültesinin bölge için önemini anlattı. Rektör Türkdoğan; ALKÜ’nün en büyük yerleşkesi olacak olan, içinde sağlık ve spor komplekslerinin yer alacağı yapım aşamasındaki Cikcilli Yerleşkesinin uygulama planını da sundu. Planda yer alan sağlık yatırımlarına dikkat kesilen Bakan Memişoğlu, bu yatırımların Alanya ve ALKÜ için çok önemli olduğunun altını çizdi. Yatırımların tamamlanması için desteğin gerektiğini dile getiren ALKÜ Rektörü Türkdoğan, Alanya’nın sağlık alanında bölgenin üssü olması için bu yatırımların bir an önce tamamlanması gerektiğine değindi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu, bakanlık olarak ALKÜ Tıp Fakültesi ve hastanesi binalarının yapımını yakından takip edeceklerini belirtti. Bakan Memişoğlu, bunun yanında Alanya’ya yapılacak sağlık projelerinin de hızlandırılması için girişimlerin başladığını vurguladı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “SAYIN BAKANIMIZA YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLERİM”

Rektör Türkdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevindeyken birlikte çalıştığını hatırlatarak Bakan Memişoğlu’nun Alanya’ya selamlar ilettiğini belirtti. Alanya için çok önemli olan Tıp Fakültesi ve hastanesi binalarının tamamlanması projelerini Bakan Memişoğlu’nun bizzat takip edeceğini söyleyen Rektör Türkdoğan, “Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Alanya’ya dair sağlık yatırımları hakkında önemli konuları değerlendirdik. Alanya sağlığı için olmazsa olmazlardan ALKÜ Tıp Fakültesi ve hastanesi binalarının yapımı için Bakanımız Sayın Memişoğlu süreci yakından takip edeceklerini belirtti. Bakanımız Sayın Memişoğlu’na gösterdiği ilgi ve Alanya sağlığı için önemli olan projelere vereceği destek için yürekten teşekkür ederim.” dedi. Rektör Türkdoğan, ziyaret sonunda Bakan Memişoğlu’na yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.