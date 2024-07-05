Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreninde mezunlar yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attılar. Kepez Belediyesi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törene Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Antalya Baro Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

ÖNCE YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI SONRA YEMİN TÖRENİ

Yemin töreninin özel bir tarihte gerçekleştiğine dikkat çeken Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk, “Bu yılki törenimizin tarihi çok güzel bir tesadüf oldu. 3 Temmuz fakültemizin kuruluş yıl dönümü. Dün fakültemizin 32. kuruluş yılını kutladık. Bugün de ilk kez 2004 yılında mezun veren Hukuk Fakültesi’nin 2024 itibariyle 21. mezuniyet töreninde birlikteyiz. Böyle özel ve anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için aramızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyor, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

MEZUNLARIMIZ HEM ÇOK ŞANSSIZ HEM DE ŞANSLI

Mezun olan öğrencilerin geçirdiği 4 yılın zorluklarla dolu olduğunu hatırlatan Dekan Prof. Dr. Necla Öztürk, “Bu dönem mezunlarını hem çok şanssız hem de şanslı görüyorum. Çünkü pandemi ile mücadele ettiler. Ardından deprem felaketini yaşadılar. Ancak 2023-2024 mezunları olarak fakültemizin düzenlediği Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerinde görev alma, etkinliklere katılma ve bu etkinliklerin sonunda duayen hocalarımızla tanışma imkanı, onlara soru sorma imkanı bulabildiler. O nedenle de çok şanslı buluyorum bu dönem öğrencilerimizi. Bizler de onlara bu olanağı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

İŞ VE EŞ SEÇİMİ KONUSUNDA SEVGİYİ ESAS ALIN

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Dekan Öztürk, “Bundan böyle artık bir hukuk fakültesi mezunusunuz. Bu aşamada eğer hala karar vermediyseniz, karar vereceğiniz ilk şey elbette hangi işi yapacağınız. Hayatınızda verdiğiniz 2 önemli karar var; iş ve eş seçimi. İş seçimi konusunda ve eş seçme konusunda hep sevgiyi esas alın. Sevdiğiniz bir işi seçin. Hangi meslek sizi mutlu edecekse, hangi mesleği seviyorsanız onu tercih edin. Çünkü ben şuna gerçekten inanıyorum ki sevdiğiniz işi yaptığınızda, başarı da para da o işin arkasından, kendiliğinden gelecektir. Sizler Hukuk Fakültesi mezunu olarak iş tercihi konusunda çok şanslısınız. Çünkü hemen hemen hiçbir fakültenin sunmadığı bir iş seçeneğine, yelpazesine sahipsiniz. Avukat, savcı, hakim olabilirsiniz, noter olabilirsiniz. Kamu kurum ya da kuruluşlarında hukuk müşaviri olabilirsiniz. Bütün bu seçenekler sizin önünüzde duruyor. İstediğiniz mesleği seçmekte özgürsünüz.” ifadelerini kullandı.

MEZUNLARA KAPILARIMIZ AÇIK

Antalya Bölge Adliyesi’nin kapılarının tecrübelerini paylaşmak için genç hukukçulara açık olduğunu söyleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, mezunların eğitim hayatında emeği geçenlere teşekkür ederek yeni hayatlarında başarılar diledi.

Antalya Baro Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez de mezun olan hukukçuları gördüğünde ülkenin geleceği için mutlu olduğunu ifade ederek meslek seçimi, avukatlıkla ilgili hukukçulukla ilgili geleceğe dair planlarıyla ilgili her şeyi paylaşmak için Antalya Barosunun kapılarının açık olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı dönem birincisi Mehmet Can Karaağaçlı, ikincisi Ömer Utku Çakır, üçüncüsü Sabri Sevinç’e belgeleri, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Antalya Baro Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen tarafından takdim edildi. Mezunlara belgeleri öğretim üyeleri tarafından verilirken tören hukukçuların yemin etmesiyle son buldu.