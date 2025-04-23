Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Rektör Türkdoğan mesajında, “Bir milletin kalbinin attığı gündür 23 Nisan… Bağımsızlığın, özgürlüğün ve geleceğe olan umudun en gür sesle yankılandığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, millet iradesini esas alarak açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin, çocuklara ithaf edilmesi; sadece bir bayram değil, yüreklere işlenmiş bir emanettir. O tertemiz yürekler, bizim en kıymetli hazinemiz; onların düşleri, bizim en büyük yol haritamızdır. Her bir çocuğumuz, bu güzel ülkenin yarınını aydınlatacak birer yıldızdır gökyüzümüzde.” dedi.

‘BİR ÇOCUĞUN HAYALİ, BİR MİLLETİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR’

Rektör Türkdoğan mesajın devamında, “Bu özel ve anlamlı günde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak 10. yılımıza girmenin gururunu yaşıyoruz. Bir üniversite düşünün ki bilgiyle büyüyen, sevgiyle gelişen ve umutla geleceğe yürüyen bir çınar gibi…10 yıl önce atılan ilk adımlar, bugün binlerce öğrenciyle hayat bulmuş; bilgiyle yoğrulmuş nesillere yürekten dokunmuştur. ALKÜ ailesi olarak ülkemizin çocuklarına ve gençlerine karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle onların hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için çalışıyor, üretiyor ve yol alıyoruz. Biliyoruz ki bir çocuğun hayali, bir milletin kaderini değiştirebilir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten ve samimi duygularımla kutluyorum. ALKÜ’nün 10. yılında nice 23 Nisanlara, nice umut dolu yarınlara…” şeklinde konuştu.

ALKÜ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ ALKÜ’YÜ YÖNETTİ

ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencileri, Anaokulu Müdür Doç. Dr. Didem Türkoğlu, Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Münevver Can Yaşar, İktisadi İşletme Müdürü Abdurrahman Coşkun, Öğretmen Rabia Aysena Tiryaki ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Oğuz Karahan ve ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er’i makamında ziyaret ettiler. Anaokulu öğrencileri koltuklara oturdukları anda isteklerini dile getirdiler. Öğrenciler aynı zamanda makamda oturduklarında anaokulu için talimat verdiler. Öğrencilerin talimatları odada güzel bir anı oluşturdu. Ziyaretlerin ardından öğrenciler 23 Nisan etkinliklerine büyüklerini davet ettiler. Ziyaretler hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

