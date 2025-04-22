Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlediği, matematik alanında Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliklerinden olan Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları’nın 29’uncusu tamamlandı. 20 farklı ülkeden katılımcının kıyasıya mücadele ettiği olimpiyatta, kazananlar düzenlenen törenle açıklandı. Törende derece giren öğrencilere madalyaları verilirken, puan sıralamasına göre her sınıftan en başarılı ilk üç öğrenciye Türkiye Zeki ve Dahi Çocukları Eğitim Vakfı ile An Yayıncılık tarafından para ödülü verildi.

20 ÜLKEDEN 6 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları Organizatörü, UAMO Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir, “Olimpiyatımız 1996 yılından beri yapılmakta ve her yıl büyüyerek devam etmekte. Bu yıl bu sınavı 29. kez yapıyoruz. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrenciler yarışıyor. Bu sene iki aşamalı bir sınav oldu. İlk aşama sınavına Türkiye’den 4 bin diğer ülkelerden ise 2 bin öğrenci katıldı. Bu öğrencilerden, Türkiye’den başarılı olan en başarılı bin öğrenci ile yurtdışından başarılı olan 250 öğrenci finalde yarışma hakkı elde etti. Çok zorlu bir organizasyon bu sebeple emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI SİZLERİN İÇİNDE

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı'nın kurucusu Prof. Dr. İlham Aliyev ise matematiğin önemine dikkat çekerek, “Tüm teknolojik gelişmelerin arka planında büyük matematik keşifler duruyor. Bu matematik keşifleri yapan kişilerde sıradan matematikçiler değil üstün yetenekli matematikçilerdir. Üstün yetenekli matematikçiler ise tabiri caiz ise gökten zembille düşmüyorlar. Onlar okuldan; ilkokulda, ortaokulda, lisede yetişiyorlar. Sizlerin içinden yetişiyorlar. Geleceğin bilim insanları da sizlerin içinde şu an burada ve dünyanın başka yerlerinde. Sizlerden beklenti çok büyük. Çünkü dediğim gibi büyük problemleri çözmek önce problemi doğru koymak ve çözmek için olağan üstü bir yetenek gerekiyor. O yetenekleri de zamanında bulup keşfetmek lazım. Ben çok yetenekli çocuklar gördüm. Yaklaşık 30 yıldır TÜBİTAK matematik kamplarında ders veriyorum üstün yetenekli çocuklara. Haftalarca aylarca çözemediğim soruyu 15 dakikada çözen çocuk gördüm. Yani bu yetenekler bir değerdir onları korumak lazım.” diye konuştu.

MATEMATİK SINIR TANIMIYOR

Zorlu sınavları geride bırakan öğrencileri tebrik eden Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alkan ise “Farklı ülkelerden öğrencilerimizle birlikte matematiğin sınırlarını aşan birleştirici gücüne bir kez daha şahit olduk. Farklı kültürlerden gelerek ortak bir kültür etrafında birleşen siz değerli öğrenciler, aranızdaki bu etkileşimle sadece matematiksel bilginizi değil aynı zamanda dünya görüşünüzü de zenginleştirildiniz. Aldığınız ödüller gelecekteki başarılarınızın birer göstergesi olacaktır. Ancak unutmayın ki asıl güç, önemli olan bu süreçte verdiğiniz bilgi, deneyim ve kurduğunuz değerli bağlardır. Matematik yolculuğunda başarılarınızın devamını diliyor bilimin ışığında nice güzel başarılara imza atacağınıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.