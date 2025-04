Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 10’uncu yılına büyük bir coşku ve gururla giriyor. Alanya’da 23 Nisan 2015 yılında kurularak bugün 10 fakülte, 5 MYO, 1 enstitü ve 1 yüksekokul ile yaklaşık 16 bin öğrenciyi barındıran ALKÜ; 10’uncu yılını 21 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında çeşitli programlarla gerçekleştireceği kutlama programları bugün yapılan etkinliklerle başladı. Programa, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Konukçu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Oğuz Karahan, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Dekanlar, MYO müdürleri, daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.





ALANYA, ALKÜ İLE GURUR DUYDU

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, kortej yürüyüşüyle devam etti. Saat 17.00’de biten yürüyüşün ardından etkinlikler, İskele Şelale önünde Kuble konseri ile sürdü. Gün içinde devam eden programlar arasında saat 10.00’da Kızılkule yanındaki Tarihî Sarnıç’ta “Engelsizler için Sanat Atölyesi” etkinliği yapıldı. Daha sonra ALKÜ heyeti, ALKÜ’den mezun olan eski öğrencileriyle yemek programında buluştular. Programın ardından mezunlar, ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda “Mezun Söyleşisi”nde öğrencilerle bir araya geldiler. Günün sonunda Corendon Alanyaspor-Samsunspor karşılaşmasında futbolcular “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 10. Yılında” yazılı pankart ile sahaya çıktılar.





REKTÖR TÜRKDOĞAN: “NİCE ON YILLARA, ALKÜ”

Çelenk Sunumu’nda konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün 10. yılına girmesinin üniversitede büyük bir heyecanla karşılandığını belirtti. ALKÜ’nün 10’uncu yılında; eğitim kalitesi, akademik çalışmalar ve sportif alanda elde ettiği başarıları taçlandırdıklarını dile getiren Rektör Türkdoğan; üniversitenin başarılarını ve projelerini kat kat artırarak ilerleyeceklerini söyledi. Bilimin ışığında Türkiye’nin güçlü yarınlarına daha çok güç katmak için her zaman daha fazla çalışacaklarının altını çizen Rektör Türkdoğan, “Bugün, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin 10. yılını kutlamanın haklı gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Her yıl dönümü kıymetlidir ama bazı yıllar vardır ki bir milat gibidir; geçmişin muhasebesi, geleceğin habercisidir. İşte bugün, tam da böyle bir gün. 10 yıl önce atılan bir tohumun; bugün nasıl kök saldığını, nasıl yeşerdiğini ve nasıl meyve verdiğini görüyoruz. ALKÜ; Alanya için bir kentin umudu, gençliğin ışığı, bilimin ve eğitimin kalesi oldu. Her bir öğrencimiz ve akademisyenimizin hayalleriyle büyüyüp emekleriyle serpildi. Bu çelenk, bir anmanın simgesi olmasının yanında vefanın ve inancın da sembolüdür. 1071’de Anadolu’muzun kapısını açan Büyük Selçuklu İmparatorluğu Hükümdarı Alparslan’dan sonra Alanya’nın Türk yurdu olmasını sağlayan, Üniversitemizin ismini taşıdığı Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat ile devam eden süreçte Alanya’mız kadim şehirler arasında olmayı başardı. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yolda ALKÜ olarak ülkemizin müreffeh yarınları için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişten devraldığımız bu kıymetli bayrağı; bize emanet edilen değerlere sahip çıkarak, bilimin ışığında, inancımızı yitirmeden, azmimizi diri tutarak ve kararlılığımızdan ödün vermeden daha da yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışmaya Alanya’mıza ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. Bugün, bu anlamlı çelenkle birlikte; geçmişimize saygı, bugünümüze şükran, yarınımıza ise umut bırakıyoruz. Şan ve şerefle geçirdiğimiz 10 yıllık süreçte bu çalışma azmimiz ilk günkü gibi devam edecek. Üniversitemizin kuruluşuna vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı iletiyoruz. Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar yoğun emekleri geçen başta önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na ve Alanyalı hemşehrilerimize, tüm ALKÜ ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Nice on yıllara, ALKÜ!!” şeklinde konuştu.