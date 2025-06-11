Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelinirken, mezun olacak öğrenciler için düzenlenecek olan 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni programı netleşti. Her yıl coşkulu kutlamalara sahne olan ALKÜ Mezuniyet Töreni, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de Konaklı Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Mezuniyet etkinlikleri kapsamında, yarın, 12 Haziran Perşembe günü saat 09.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak olan kutlamalar, akşam saatlerinde zirveye ulaşacak. Saat 19.00'da Konaklı Stadyumu'nda düzenlenecek 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde, binlerce öğrenci emeklerinin karşılığı olan diplomalarını alarak kep atma heyecanı yaşayacak.

Mezuniyet törenlerinin gelenekselleşen konser etkinliğinde bu sene sahne alacak isim ise ünlü şarkıcı Gökçe olacak. Gökçe konseri ile mezun öğrenciler, arkadaşları ve aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşayacak, doyasıya eğlenme fırsatı bulacak. Bu özel gece, ALKÜ'lü öğrencilerin üniversite hayatlarına veda ederken akıllarda kalacak bir anıya dönüşecek.



