Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD), kurulduğu günden bu yana eğitime verdiği kesintisiz desteklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Alanya Obaköy Ortaokulu'ndaki bilgisayar sınıfına kapsamlı bir destek sağlayan ALYİD, bilgisayarların tamamen yenilenmesini mümkün kıldı.



ALYİD Başkanı Avni Erdoğan, eğitime yapılan her yatırımın aslında geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, bu tür destek çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

Obaköy Ortaokulu Müdürü Mehmet Mustafa Yılmaz ve Bilgisayar Öğretmeni Tolga Güneş, okula verilen bu değerli desteklerden dolayı ALYİD Başkanı Avni Erdoğan ve dernek yönetimine içten teşekkürlerini iletti. Teşekkürlerinin bir nişanesi olarak Başkan Erdoğan'a plaket ve çiçek takdim edildi.

