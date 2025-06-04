Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel hâle gelen “Bayramlaşma Töreni”nde bir araya geldi. Alev Alatlı Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, üniversite ailesi bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadı. Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen programa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Oğuz Karahan, Genel Sekreter Hüseyin Er, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “BAYRAMLAR; BEREKET VE KARDEŞLİK DEMEKTİR”

Yoğun katılımın olduğu törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bayramların toplumları kaynaştıran, gönülleri birleştiren özel zamanlar olduğuna vurgu yaparak “Gönüllerimizin bayramlaştığı bu müstesna günde Kurban Bayramı’nın bereketini, hoşgörüsünü ve kardeşlik iklimini birlikte solumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; insan ruhunun en saf duygularla buluştuğu, paylaşmanın ve gönülden gönüle köprüler kurmanın en kıymetli zamanlarıdır. Bu yıl, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak 10. yılımıza adım attık. Geldiğimiz nokta; azimle çalışan, kampüs koridorlarında öğrencilerine umut olan akademisyenlerin, bir masa başında büyük emek veren idari çalışanların ve elbette her bir bireyin alın terinin, yüreğinin ve inancının eseridir. Unutmayalım ki başarının en büyük anahtarı birliktir. Birlik; aynı hedefe yürüyen yüreklerin uyumudur. Beraberlik; omuz omuza verilen mücadelenin adıdır. İnanıyorum ki bu birlik ruhu, bizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacaktır. Kurban Bayramı dolayısıyla kıymetli ailelerinize, bizlerin selamını iletin. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Çünkü onlar, bu büyük ailenin görünmeyen ama en kıymetli destekçileridir. Bu mübarek bayram vesilesiyle başta siz değerli mensuplarımız olmak üzere, tüm ALKÜ ailesinin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu bayramın başta ülkemize, şehrimize ve üniversitemize barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor; daha nice bayramlarda, daha büyük başarılarla birlikte olmayı diliyorum. Kurban Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

