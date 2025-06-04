Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kala, öğrenci ve velilerin merakla beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak sınav için kritik duyuruyu resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin sınav yeri, bina, salon ve sıra bilgilerinin yanı sıra sınavda alınacak tedbirlerin de e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenilebileceğini duyurdu. Bu sayede öğrenciler, sınavdan önce tüm detaylara kolayca ulaşabilecekler.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınacak, onaylanacak ve ardından öğrencilere teslim edilecek. Bu belge, öğrencilerin sınava girebilmesi için zorunlu olacak.



Sınavla öğrenci alacakları ortaöğretim düzenine ilişkin merkezî sınav giriş yeri bilgilerinizi görmek için tıklayınız...