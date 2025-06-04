Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) yaptığı bilimsel çalışmalar ve projelerle bilim camiasına örnek olmaya devam ediyor. ALKÜ Biyosistem Mühendisliği Bölümü ve Erasmus Ofisi’nin ev sahipliğinde, 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Erasmus+ Karma Yoğun Program (BIP) “Water Resources and Sustainable Water Management” (Su Kaynakları ve Sürdürülebilir Su Yönetimi) temalı program başarıyla tamamlandı. Programa 7 farklı ülkeden 11 üniversite, 44 öğrenci ve 6 akademisyen katıldı. Katılımcılar tarafından iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin su kaynaklarına etkileri üzerine çok disiplinli çalışmalar yürütülürken sürdürülebilir su yönetimi stratejileri, atık su arıtma teknolojileri, yeşil altyapı çözümleri gibi konular da teorik ve pratik olarak ele alındı. Program kapsamında gerçekleştirilen saha gezileri, atölyeler, öğrenci sunumları ve grup çalışmaları ile katılımcılar alanlarında önemli deneyimler kazandı. Özellikle Green Kanyon, Oymapınar Barajı ve Side Antik Kenti ziyaretleri büyük ilgi gördü.



REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

Programın son gününde katılımcıları ziyaret eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan öncülüğünde yapılan programın son gününde katılımcıları ziyaret etti. Rektör Türkdoğan suyun önemine vurgu yapıp programın hayırlı olmasını dileyerek “Biyosistem Mühendisliği ve Erasmus Ofisi olarak programa destek veren tüm paydaşlara teşekkür eder, bu tür uluslararası iş birliklerinin artarak devam etmesini dileriz.” dedi. Rektör Türkdoğan daha sonra Prof. Dr. Roman Rolbiecki, Prof. Dr. Csaba Juhász, Prof. Dr. Adrienn Kakuszı-SzéleS, Assoc. Prof. Dr. Eva Horváth ve Asst. Prof. Dr. Joanna Kocıęcka’ya programa katkıları için teşekkür plaketi takdim etti. Programın kapanış ve sertifika törenine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Kılıç ile Genel Sekreter Hüseyin Er katıldı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

