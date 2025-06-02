Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) daha hızlı gelişmesi adına ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan öncülüğünde geçtiğimiz aylarda kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Destek ve Yardım Vakfı (ALKÜDEV), çalışmalarına hızlıca başladı. Hayırsever Mustafa Sanay ve eşi Emine Sanay, eğitime katkı sunmak amacıyla ALKÜDEV’e Dim Barajı mevkiinde 4 bin 700 metrekare arazilerini bağışladılar. Bağış protokolü ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile hayırsever Mustafa Sanay tarafından imzalandı. Rektörlük makamında yapılan protokol töreninde Mustafa Sanay’ın eşi Emine Sanay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Oğuz Karahan yer aldı. Rektör Türkdoğan bağış adına hayırsever Mustafa-Emine Sanay çiftine teşekkür etti.





Rektör Türkdoğan yaptığı konuşmada, “Üniversitemizin bilime ve ülkemize daha güzel hizmetler ve projeler sunması adına ALKÜDEV’i kurduk. Vakfımızın kurulmasıyla birlikte bağışlar da yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz ay Akseki’ye kurulması planlanan Orman Fakültesi ve KYK yurt binası için hayırsever Vehbi Güleç tarafından 18 dönüm arazi bağışı yapıldı. Eğitim adına yapılan bu kıymetli bağışın hemen ardından hayırseverimiz Mustafa Sanay ve eşi Emine Sanay tarafından Dim Barajı mevkiinde 4 bin 700 metrekare arazi bağışında bulunuldu. Bu bağışla birlikte Alanyalı hemşehrilerimizin eğitime verdikleri desteklerin ne kadar büyük olduğu bir kez daha kanıtlandı. Bağışçımız Sayın Mustafa Sanay ve eşi Emine Sanay’a bu erdemli davranışları adına yürekten teşekkür ediyorum. ALKÜ olarak ülkemizi yükseltecek gençler yetiştirirken çok kıymetli bağışçılarımızla bu motivasyonumuz her zaman zirvede oluyor. Üniversitemiz adında eğitimi destekleyen tüm bağışçılarımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, arazi bağışının üniversitemiz ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

HAYIRSEVER SANAY: “ÜLKEMİZ İÇİN HEPİMİZ ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”

Hayırsever Mustafa Sanay bağış protokolü imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin daha çok gelişmesi için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Sanay ailesi olarak ülkemize ve bilime bu bağışı yaparak katkı sunmak istedik. Şehrimizin gururu üniversitemize böyle bir bağışı yaptığımız için ailece çok gururlandık. Rektörümüz bu konuyla yakından ilgilendi ve arazi bağışı için üniversite adına çok mutlu olduğunu belirtti. Bağışımız ülkemize, bilime, şehrimize ve ALKÜ’ye hayırlı olsun.” dedi. Konuşmaların ardından bağış için imzalar atıldı. Protokol, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.