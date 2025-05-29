Alanya, geleceğin teknolojiye hakim, milli ve manevi değerlerle donanmış nesillerini yetiştirecek modern bir eğitim kurumuna daha kavuştu. Hayırsever Uysal ailesinin öncülüğünde Alanya'ya kazandırılan Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü düzenlenen anlamlı bir törenle eğitim hayatına başladı.

Modern Donanım, Nitelikli Eğitim

Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, 9388,76 metrekarelik alanda, 12.000 metrekare kapalı kullanım alanıyla öğrencilerini karşılıyor. 24 modern derslikte 325 lise öğrencisine hizmet verecek okulda, ilçe dışından gelecek öğrenciler için 120 kişilik konforlu bir yurt da bulunuyor. Lisenin teknolojik altyapısı dikkat çekiyor: Öğrenciler, 2 Robotik Kodlama Atölyesi, 2 Bilgisayar Laboratuvarı ve modern Fizik-Kimya-Biyoloji Atölyeleri'nde uygulamalı dersler alacak. Ayrıca 400 kişilik konferans salonu, 300 kişi kapasiteli uygulama camii, kapalı spor salonu ve halı saha gibi sosyal donatılar da gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak.



OKULUN AÇILIŞI GENİŞ KATILIM VE COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Okulun açılış programına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve beraberinde Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya’nın yanı sıra ilçe protokolünden birçok isim, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu.



"EĞİTİMDE HAYIRSEVER KATKISI VAZGEÇİLMEZ"

Protokol konuşmaları bölümünde ilk olarak hayırsever Mevlüt Uysal, okulun yapım sürecini anlatarak konuklara katılımları için teşekkür etti ve okulun Alanya'ya ile bölgeye hayırlı olmasını diledi.



Ardından söz alan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, sınav haftasındaki öğrencilere başarılar dileyerek başladığı konuşmasında, "Bugün, eğitimin başarısında sivil toplum, hayırseverler ve veli katkısının vazgeçilmezliğine şahit oluyoruz. Bir hayırseverimizin memleketine kazandırdığı bu üst düzey okul bunun güzel bir örneği. Türkiye'nin eğitim altyapısı ve uluslararası PISA gibi değerlendirmelerdeki yeri artık Avrupa'nın en başarılı ülkeleri arasındadır. Ancak daha da ileri gitmek için, toplum olarak öğretmenlerimize hak ettikleri değeri vermeli ve onları daha fazla desteklemeliyiz," dedi. Erdoğan, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya'mızda bir ilk olan bu değerli eseri Alanya'mıza kazandıran Uysal ailesine ve tüm hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu okul, öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerle birlikte teknolojiyi de en iyi şekilde öğrenerek geleceğe hazırlanmalarını sağlayacaktır. Alanya, hayırseverlerinin eğitime verdiği destekle Türkiye'de örnek bir konuma ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, bu güçlü altyapıda eğitim kalitesini daha da yükseltmektir," ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Bir annenin dirayetiyle bir portakal bahçesinin nelere vesile olduğuna hep birlikte tanıklık ediyoruz. Emine Uysal Hanımefendi'nin o mübarek ellerinden öpüyor, bu güzide eğitim kurumunu devletimize ve milletimize kazandıran Uysal ailesine en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bakanlık olarak, bu güzel eğitim kurumlarının daha vizyoner, kaliteli ve verimli bir şekilde ilerlemesi için sizlerin de kıymetli destekleriyle elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağız," şeklinde konuştu.

Son olarak katılımcılara seslenen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bu milletin 'yenilmez' denilen gücü, analarımızın sarsılmaz imanından gelir. Emine Uysal annemiz de bu gücün bir timsalidir; yetiştirdiği hayırlı evlatlar, bu güzide eğitim yuvasını Alanya’mıza kazandırdı. Hayırseverlikte öncü Alanya'mızda, okullaşmada niceliksel bir eksiğimiz kalmadı. Şimdi hedefimiz niteliktir: Evlatlarımıza önce 'istikamet' vermeli, sonra da onları Fatih Sultan Mehmet misali çağın bilgisi ve teknolojisiyle donatmalıyız," dedi ve eğitim ve milli kültürün ihyasındaki gayretleri için Bilal Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.



Konuşmaların ardından, Vali Hulusi Şahin tarafından hayırsever Uysal ailesine eğitime katkılarından dolayı bir şükran plaketi takdim edildi. Yapılan duanın ardından, okulun açılış kurdelesi katılımcı protokol üyeleri tarafından hep birlikte kesildi. Açılış sonrasında davetliler, Uysal ailesi eşliğinde okulu gezerek modern derslikleri, teknoloji atölyelerini ve diğer sosyal alanları yakından inceleme fırsatı buldu. Tören, konuklara sunulan ikramlarla sona erdi.