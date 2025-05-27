Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), personelinin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. ALKÜ Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 2025 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında akademik personele yönelik düzenlenen “Duyguların Yönetimi, Öfke ve Stresle Baş Edebilme” konulu eğitici eğitimi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu’nun sunumuyla Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Akademik personelin katılım gösterdiği eğitimde Rektör Yardımcı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu da yer aldı. Prof. Dr. Uslu, ele aldığı tüm konuları akademisyenlerin karşılaştıkları sorunlarla ilişkilendirerek ve günlük hayatla bağdaştırarak bir sunum gerçekleştirdi.



PROF. DR. USLU: “DUYGULAR EVRENSELDİR”

Katılımcılara öncelikle duygusal zekâ kavramının tanımını yapan Prof. Dr. Uslu, “Duygusal zekâ; bireyin kendi duygularını tanıyabilmesi, onları yönetebilmesi, başkalarının duygularını anlayabilmesi ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi üzerine kuruludur.” dedi. Prof. Dr. Uslu, duygusal zekânın dört temel bileşeni olan kendini tanıma, özyönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi üzerinde durularak bu becerilerin bireyin hem kişisel hem de mesleki hayatında nasıl fark yaratabileceğini aktardı. Katılımcılar, insanların evrensel olarak deneyimlediği temel duygular hakkında bilgilendirildi. Mutluluk, korku, öfke, üzüntü, şaşkınlık ve tiksinti gibi temel duyguların genellikle yüz ifadeleri ve mimiklerle dışa vurulduğunu dile getiren Prof. Dr. Uslu, bunun yanında kıskançlık, suçluluk, hayal kırıklığı gibi karmaşık duygulara da değinerek duyguların bireyin davranışlarına etkisini anlattı. Eğitimin önemli başlıklarından biri olan stres, vücudun tehdit ya da tehlike algısına verdiği doğal bir tepki olarak tanımlayan Prof. Dr. Uslu, katılımcılara stresin hem pozitif hem de negatif türleri olduğunu, pozitif stresin motivasyon sağlayabileceğini ancak kontrolsüz stresin fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açabileceğini dile getirdi. Öfke yönetimi başlığında ise öfkenin tanımı yapan Uslu, öfkenin içsel (kişisel inançlar, geçmiş deneyimler) ve dışsal (çevresel olaylar, kişiler arası çatışmalar) kaynaklı nedenleri örnekleriyle açıkladı. Katılımcılara öfke anlarında başvurulabilecek etkili başa çıkma yöntemleri ve iletişim becerilerini geliştirme yollarını da anlatan Prof. Dr. Uslu, özellikle öfke anlarında sakinleşmeye yardımcı olabilecek fiziksel aktiviteler, düşünce kontrol teknikleri ve nefes egzersizlerini gösterdi. Seminerin sonunda zaman yönetiminin stres ve öfke üzerinde ne denli etkili olduğu vurgulandı. Eğitim sonunda, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mustafa Uslu’ya teşekkür belgesi takdim ederek akademik personelin bu tür eğitimlerle güçlendirilmesinin üniversitenin insan odaklı yönetim anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.

