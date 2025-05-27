Alanya'nın hayırseverliği, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yeni bir eğitim yuvasına dönüştü. Alanya halkı, öğrencileri, öğretmenleri ve Hamdullah Emin Paşa (HEP) Vakfı'nın öncülüğünde başlatılan kampanya ile 4 derslikli olarak inşa edilen Kahramanmaraş/Pazarcık Alanya İlkokulu, 26 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle öğrencilere kapılarını açtı.

Kurban kesilerek ve dualar eşliğinde kurdele kesimiyle gerçekleştirilen açılış törenine yoğun bir katılım oldu. Törende Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizler, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Pazarcık İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çilo Alanya'dan gelen Çıplaklı İlkokulu öğrencileri, Pazarcıklı öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Bu anlamlı proje, depremin hemen ardından Alanya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı yardım kampanyasıyla şekillenmeye başlamıştı. Kampanya kapsamında Alanya'daki öğrenci ve öğretmenlerden 3 milyon 200 bin lira bağış toplanmış, bütçenin kalan kısmı ise Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve önceki dönem Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun da mütevelli heyetinde bulunduğu HEP Vakfı tarafından tamamlanarak okulun inşası gerçekleştirilmişti. Okulun yapım protokolü daha önce Kahramanmaraş Valiliği'nde; Vali Mükerrem Ünlüer, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve protokolün katılımlarıyla imzalanmıştı.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, okulun açılışı vesilesiyle yaptığı açıklamada, Alanya'nın yardımsever ruhuna vurgu yaparak: "Hayırseverler şehri Alanya olarak, depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren nasıl tek yürek olduysak, bugün de bu güzel eserin açılışında aynı gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm Alanyalı hemşehrilerimizin büyük fedakârlıklarıyla toplanan yardımlar ve Hamdullah Emin Paşa Vakfımızın değerli katkılarıyla inşa edilen Alanya İlkokulu'nun Pazarcıklı yavrularımıza umut olacağına, onların eğitim hayatlarına ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Bu sadece bir okul binası değil, Alanya'nın gönül zenginliğinin, birlik ve beraberlik ruhunun bir göstergesidir. Bu süreçte emeği geçen herkese, başta Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, HEP Vakfı mütevelli heyetimize ve tabii ki vefakâr Alanya halkına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Alanya İlkokulu, Pazarcık'a ve sevgili öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımızın cıvıltıları bu dersliklerde yankılansın, gelecekleri aydınlık olsun." dedi.



