Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyenleri ürettikleri projeler ve bilimsel çalışmalarla bilim ve teknolojiye yön vermeye devam ediyor. Sanat, bilim ve insanlığa ilham veren başarıların ödüllendirildiği Altın İnsan Ödülleri Töreni, İstanbul’daki Kanlıca Mihrabat Korusu’nda gerçekleştirildi. Yedinci kez düzenlenen törende, farklı alanlarda fark yaratan isimler; Altın Kalem, Altın Deklanşör, Altın Kitap, Dünya Sağlık Ödülleri, Akademik Altın Kalem Ödülleri ve Altın İnsan ödülleri ile taçlandırıldı. Törende ALKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çulha “Türkiye’de Turizm Akademilerinin İş Birlikleri: Konular, Paydaşlar, Kapsam, Faydalar ve Engeller” isimli kitabıyla Turizm Akademik alanında “Akademik Altın Kalem Ödülü”ne layık görüldü.



TURİZM SEKTÖRÜNE KILAVUZ OLACAK

Prof. Dr. Osman Çulha’nın ödül alan çalışması Türkiye’de turizm akademilerinin paydaşlarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerinin yapısını, katkılarını ve zorluklarını bilimsel bir çerçevede ele alması bakımından önemli bir boşluğu dolduruyor. Söz konusu eserin bu yönüyle hem akademik camiada hem de sektör temsilcileri arasında geniş yankı uyandıracağına değinen Prof. Dr. Çulha, eserin üniversite-sektör iş birlikleri konusunda önemli bilgiler, yapılması gerekenler ve turizmin daha kapsamlı yapılması için ortaya çıkan analizlerin olduğunu belirtti. Ödül alan eserin 3 yıllık geniş ve zorlu çalışmalar sonucu ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Osman Çulha, Türkiye’de turizm adına yapılan eserin Türkiye’de sektöre ve akademik camiaya kılavuz olacağına da değindi. Bu yıl yedincisi düzenlenen törene akademi, sanat ve sağlık dünyasından çok sayıda değerli isim katılım sağladı. Törende aralarında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. İsmail Aydın, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Doç. Dr. Cihat Yaycı gibi tanınmış bilim insanlarının da bulunduğu pek çok saygın akademisyene ödül verildi.