Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) her geçen gün büyümesini ve gelişmesini sürdürmeye devam ediyor. Akseki’ye kurulması planlanan Orman Fakültesi ve KYK yurt binasının kurulması için hayırsever Vehbi Güleç tarafından arsa bağışı yapıldı. Hayırsever Vehbi Güleç’in ismini alacak ALKÜ Vehbi Güleç Orman Fakültesi ve KYK yurt binasının yapılacağı arsanın bağışı imza protokolü hayırsever Vehbi Güleç ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan arasında imzalandı. Akseki MYO’da gerçekleşen imza törenine Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu, Akseki Eğitim Hayratı Derneği Temsilcisi Mürşit Pişkin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan ve Akseki MYO Müdürü Öğr. Gör. Recep Baltacı, Akseki Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Erdoğan ve Akseki Eğitim ve Öğrencilere Yardım Derneği Başkanı Hakkı Uğur Gündoğdu katıldı.



REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN HAYIRSEVER VEHBİ GÜLEÇ’E TEŞEKKÜR

Hayırsever Vehbi Güleç tarafından bağışlanan 18 dönüm araziye orman fakültesi ve KYK yurt binası inşa edilecek. Protokol kapsamında hayırsever Vehbi Güleç’in ismi fakülte binasına verilecek. İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, kurulacak fakülte ile doğal kaynak yönetimi, ekoturizm, ormancılık ve biyoçeşitlilik alanlarında uzmanlaşma yapılacağını belirtti. Rektör Türkdoğan konuşmasında bölgeye özel orman türleri üzerine araştırma ve uygulama çalışmalarının olacağını belirtti. Bağışın önemine de vurgu yapan Rektör Türkdoğan, “Kıymetli hayırseverimiz Sayın Vehbi Güleç Akseki’nin gelişimi için her zaman büyük cabalar göstermiştir. Orman Fakültemizin ve KYK yurdunun kurulması için gerekli oran araziyi bağışlayan hayırseverimizin ismi fakülteye verilerek Vehbi Güleç Orman Fakültesi olarak ülkemize aydın gençler yetiştirecek. Bu kıymetli bağışı için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca Fakülte ve yurt binamızın kurulması için gerekli tüm çaba ve desteklerini gösteren önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Akseki yerel yöneticilerine ve Aksekili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bağışımızın bölgemize, ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını dilerim.” dedi.



HAYIRSEVER GÜLEÇ. “AKSEKİ, ÖRNEK BÖLGE OLACAK”

Hayırsever Vehbi Güleç yaptığı konuşmada Akseki’ye gönülden bağlı olduğunu söyleyerek şimdiye kadar birçok hayır yaptığını ve hayatı boyunca da Akseki’nin gelişmesi için hayırlarına devam edeceğini belirtti. Orman Fakültesinin kurulmasıyla Akseki’nin bu alanda Türkiye’de ve bilim dünyasında örnek bir bölge olacağına da inandığını vurgulayan hayırsever Güleç, bağıştan dolayı büyük bir mutluluk içinde olduğunu söyledi. Güleç, Orman Fakültesi ve KYK yurt binası için çaba gösteren herkese teşekkür etti. Hayırsever Güleç, bağışın Akseki’ye ülkeye hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından imzalar atılarak 18 dönüm arazının bağışı yapıldı. Rektör Türkdoğan Hayırsever Vehbi Güleç’e çiçek hediyesinin ardından teşekkür plaketi takdim etti.