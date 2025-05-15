Alanya'nın seçkin eğitim kurumlarından olan Hasbahçe Koleji, "Toros'un Kaşifleri Projesi" ile öğrencilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı. Kolej bahçesinde kurulan Yörük çadırı, yöresel oyunlar ve Alanya'nın sevilen lezzetleriyle dolu etkinlik, katılımcıları adeta Torosların derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkardı.

Öğrenciler, etkinlik boyunca Yörük kültürünün canlı örneklerini sergileyen yöresel oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. Alanya'nın meşhur yemekleri ve geleneksel ikramlıkları ise katılımcıların damaklarını şenlendirdi. Yörük çadırı içerisinde gerçekleştirilen sohbetlerde, bu kadim kültürün önemli unsurları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve sergilenen yöresel ürünler büyük ilgiyle incelendi.

Hasbahçe Koleji'nin bu anlamlı etkinliğine Alanya protokolünden de önemli isimler katılım gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, projeye desteklerinden dolayı okul yönetimi tarafından teşekkür plaketiyle onurlandırıldı.

Etkinliğin gerçekleşmesinde önemli katkıları olan Yörük Oyunları Derleyicisi/Uygulayıcısı, Araştırmacı ve Yazar Sedat Çolak ile Alanya Belediyesi Yörük Oyunları Proje Sorumlusu, Sanat Tarihçi/Müzeolog Derya Pekgözlü Karakuş'a da katılımları ve değerli katkıları için özel teşekkürler sunuldu.

RAM Müdürü Bilal Ulusoy ve ekip arkadaşlarının ziyareti de etkinliğe ayrı bir değer kattı. Hasbahçe Koleji yönetimi, öğrencilerini bu özel günde yalnız bırakmayan tüm velilere de katılımları ve desteklerinden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

"Toros'un Kaşifleri Projesi" etkinliği, Hasbahçe Koleji'nin sadece akademik başarıya değil, öğrencilerin kendi kültürlerini tanımalarına ve yaşatmalarına verdiği önemi de bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür etkinliklerle geleceğin nesillerinin kültürel miraslarına sahip çıkmaları hedefleniyor.

