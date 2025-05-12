Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde, hayırsever Yücel ailesinin değerli katkılarıyla inşa edilen Müzeyyen Yücel Anaokulu, düzenlenen törenle kapılarını minik öğrencilere açtı. Açılış törenine Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ailesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve teşkilatı, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural, Kargıcak Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Müzeyyen Yücel Anaokulu Müdürü Adnan Aslan okulun yapım sürecini anlatan bir konuşma yaptı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Yücel ailesine eğitime yaptıkları anlamlı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Törende konuşan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okurkenki heyecanının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı. Kaymakam Ürkmezer, "Bugün de çocuklarımız için önceki dönem belediye başkanımız Adem Murat Yücel ve değerli ailesi tarafından yaptırılan bu güzel okulun açılışında bir aradayız. Alanya, hayırseverlik konusunda Türkiye'de örnek bir şehir. Bu güzel eseri ortaya koyan Yücel ailesini tebrik ediyor, daha nice hayırlara vesile olmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla birlikte Kaymakam Ürkmezer, protokol üyeleri ve Yücel ailesi kurdeleyi keserek Müzeyyen Yücel Anaokulu'nun resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından okulu gezen Kaymakam Ürkmezer, sınıfları inceleyerek öğrencilerin faydalanması için kitap hediye etti.

Program, Kaymakam Ürkmezer ve beraberindekilerin Kargıcak İlkokulu'nda "Toros'un Kaşifleri" projesi kapsamında hazırlanan Yörük Kültürü Sergisi'ni ziyaret etmesiyle sona erdi. Kaymakam Ürkmezer, sergideki Yörük kültürüne ait eserleri inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

