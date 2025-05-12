Alanya'da Yavuz Umut Uçar, Özgür Taşönü ve Büşra Uysal Erkal'ın ortak girişimiyle hayata geçen Şah Mat Özel Öğretim Kursu, düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Saray Mahallesi, Fevziler Sokak, Bostancı İş Hanı No:18 adresinde hizmete giren kursun açılışına Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.



Törende ilk olarak kurucu ortaklardan Özgür Taşönü bir konuşma yaparak kurs hakkında bilgi verdi ve katılımcılara teşekkür etti. Ardından söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yaptıkları konuşmalarda, açılan yeni eğitim kurumunun Alanya’ya ve öğrencilere hayırlı olması temennilerini dile getirdiler.

Katılımcılara hitap eden Alanya Kaymakam Ürkmezer ise "Görev süremizde, tüm eğitim kurumlarını paydaşımız olarak görerek Alanya'yı eğitimde Antalya genelinde 13. sıradan 3. sıraya yükselttik. Çocuklarımızın alacağı her türlü eğitimin, bu yeni merkez gibi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan olması büyük önem taşıyor; izinsiz girişimlere karşı duruşumuz da bu yüzden nettir. Temel hedefimiz, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek vatanına, milletine ve milli-manevi değerlerine bağlı, iyi vatandaşlar yetiştirmektir. Bu, sadece akademik başarıyla değil, kapsamlı bir değerler eğitimiyle mümkündür. Kursu açan genç girişimcilere başarılar diliyor, bu kurumun Alanya'mıza ve kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.



Lise öğrencilerine yönelik özel bir eğitim anlayışıyla kurulan Şah Mat, 4-8 kişilik sınıflarda öğrencilere birebir ilgi ve destek sunmayı amaçlıyor. Açılış töreninde kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve davetliler, kursun modern eğitim ortamlarını yakından inceleyerek kuruculardan detaylı bilgi aldılar.



Kurucular, Şah Mat Özel Öğretim Kursu'nun Alanya'daki lise öğrencilerinin akademik başarılarına önemli katkılar sağlayacağını ve onların geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olacağını belirttiler. Açılış töreni, hatıra fotoğrafı çekimleri ve toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.







