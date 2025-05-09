Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) kuruluşunun 10. yıl etkinlikleri çerçevesinde, üniversitenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Destek ve Yardım Vakfı (ALKÜDEV), bugün düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, akademisyenler, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.



Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından ALKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından katılımcılara bir müzik dinletisi sunuldu. Devamında Üniversite öğrencilerince hazırlanan ve ALKÜ'nün 10 yıllık başarılı yolculuğunu anlatan video sunumu gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin gelişimine ve öğrencilere sağlayacağı katkılardan dolayı ALKÜDEV'in önemine vurgu yaparak, vakfa destek veren ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Rektör Türkdoğan'ın ardından söz alan Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, ALKÜ'nün 10. yıl dönümünde ve ALKÜDEV'in kuruluş toplantısında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversitenin 10 yılda gösterdiği başarılı gelişim için tüm paydaşlara teşekkür eden Çavuşoğlu, ALKÜDEV'in temel amaçlarına olan güçlü inancını vurguladı. Vakfın, akademik çalışmalara ve eğitim kalitesinin yükseltilmesine destek olacağını, öğrencilere burslar ve lisansüstü eğitimde imkanlar sunacağını ve üniversitenin Alanya ile bütünleşerek şehrin ihtiyaçlarına yönelik projelere öncülük etmesinin beklendiğini belirtti.



Çavuşoğlu konuşmasında ayrıca, üniversitenin uluslararası tanınırlığının artması ve dünya sıralamalarında yükselmesinin hedeflendiğini, adli tıp birimi gibi topluma doğrudan hizmet sunan projelerin ve özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışmaların önem taşıdığını ifade etti. Bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni fakülte ve yüksekokulların açılacağını, sağlık alanında Diş Hekimliği Fakültesi'nin yakında hizmete gireceğini, Araştırma Hastanesi kapasitesinin Onkoloji Merkezi ve PET cihazı gibi yeniliklerle güçlendirileceğini kaydetti. Turizm eğitimi ve öğrenci refahına da değinerek, 3000 kişilik yeni yurt projesini ve planlanan modern kütüphane ile Teknopark'ı müjdeledi. Çavuşoğlu, üniversiteye bir konservatuvar ve gelişmiş spor tesisleri kazandırılması arzusunu da paylaşarak ALKÜ'ye ve ALKÜDEV'e desteklerinin süreceğini belirterek başarılar diledi.



Konuşmaların ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversiteye ve vakfa verdiği desteklerden ötürü Önceki Dönem Dışişleri Bakanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin kuruluş onayını imzaladığı fotoğrafın yer aldığı bir tablo takdim etti.