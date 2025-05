Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu, 2024-2025 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törene Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, Akseki MYO Müdürü Öğr. Gör Recep Baltacı, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu mezuniyet töreni öncesinde sportif faaliyetlerde öğrenciler çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendiler. Tören, yemek ikramı ve ses sanatçısı Cüneyt Güzel’in verdiği konser ve Dj Performansı ile devam etti.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ORMAN FAKÜLTESİ VE YURT KURULACAK”

Mezuniyet töreninde konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan mezuniyet töreninin ALKÜ’nün kuruluşunun 10. yılında denk gelmesinin önemli bir gurur olduğunu belirtti. Mezun olmanın bir son değil yeni bir başlangıç olduğunun altını çizen Rektör Türkdoğan, “Buradan mezun olmakla birlikte hayatınızın başka bir aşaması başladı. Bundan sonraki aşamalarda da yine birlikte olacağız. Kapımız size her zaman her daim açık. Dolayısıyla sizleri hayatımızın diğer aşamalarında da destekçiniz olarak bulunacağımızdan ekibim adına, yönetimim adına söz veriyorum.” dedi. Rektör Türkdoğan konuşmasının devamında Akseki’ye Orman Fakültesi ve KYK Yurt binası inşaatıyla ilgili son gelişmeleri de dile getirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüşmeleri sonucunda KYK Yurt binası yapılması ve orman fakültesi kurulması için söz aldıklarını söyleyen Rektör Türkdoğan, “İnşallah önümüzdeki haftalarda kurulacak ALKÜDEV vakfımıza yer tahsisi yapıldığı andan itibaren biz fakültemizin başlangıç aşamalarını yapacağız. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’ın bizden istirhamı şudur: "Yurt planlaması olduğu müddetçe biz sizlere destek vereceğiz." demişlerdir. Kestel, Gazipaşa, Konaklı ve Akseki yerleşkeleri olarak yaptığımız multidisipliner çalışmaların ödüllerini her daim alıyoruz. Türkiye’nin ilk kamuda performans sözleşmeli Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle 613 proje arasından sıyrıldı; enerji verimliliğinde Türkiye 3’üncüsü, üniversiteler arasında ilk olduk. Dolayısıyla her alanda üniversite olarak ilerlemeye ve büyümeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu aşamada bizleri destekleyen bütün hocalarımıza, öğrencilerimizi yetiştiren bütün kıymetli mesai arkadaşlarıma bugünü anlamlı klan öğrencilerimizin velilerine teşekkür ediyorum. Dişinizden, tırnağınızdan artırdığı desteklerle gecenizi, gününüze katılarak büyüttüğünüz bu gençlerimizi inşallah gelecekte daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. Mezuniyetiniz hayırlı olsun.” dedi.



KAYMAKAM KARATAŞ: “YOLUNUZ AÇIK OLSUN”

Kaymakam Saliha Karataş konuşmasında öğrencilere hayatlarında başarılar diledi. Kaymakam Karataş, gençlerin burada samimi bir aile ortamıyla karşılaştıklarını söyleyerek, “Hayalinizi kurduğunuz işinizin başına çok kısa bir sürede geçeceğiniz konusunda temennilerimiz sonsuz. Bundan sonra da hep beraber el birliğiyle ne yapabiliriz? Bunun gayesi içerisinde olacağız. Siz de bundan sonra inşallah önce kendinize, ailenize, milletimize, vatanımıza hayırlı birer evlatlar olmanızı temenni ediyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin.” dedi.



BAŞKAN AKCA: “YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR”

Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca da konuşmasında mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi. Mezuniyetin yeni bir başlangıç olduğun belirten Başkan Akca, “Bu diplomanın kıymeti sadece bilgide değil azimde, sabırda, mücadelede saklı. Şimdi her birinizin hayatı yeni başlıyor. Yeni bir sayfa açılıyor. Yolun başındasınız. Kendinize güvenin, cesur olun ve vazgeçmeyin. Yolunuz açık olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. Unutmayın, Akseki eviniz, kapınız sizlere her zaman açık.”



MÜDÜR BALTACI: “İŞİNİZİ SEVEREK YAPIN”

Akseki MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Recep Baltacı konuşmasında mezun olan öğrencilerle gurur duyduklarını dile getirdi. Ailelere teşekkür eden Müdür Baltacı, “Sevgili mezunlar, bugün hem gurur gününüz hem de bizden ayrılık gününüz. Hepiniz ayrı ayrı yerlere gideceksiniz. Size en büyük tavsiyem, işinizi severek yapın insanları ve mesleğinizi sevin. Sizlerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bayrak ve memleket sevdalısı gençler olduğunuzdan hiç şüphemiz yoktur. Sizlerden iyi haberler almak bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. Okulumuzun kuruluşundan beri her daim desteklerini esirgemeyen başta Sayın Kaymakamlarımız olmak üzere, Belediye Başkanlarımız, Akseki Eğitim Hayratı Derneği Başkanlığına, Akseki Eğitim ve Öğrencilerine Yardım Derneğine, Akseki’nin çok değerli kurum amirlerine ve Akseki halkına, teşekkür ediyorum.” Konuşmaların ardından öğrenciler kep atma törenine geçti. Mezun öğrenciler hep birlikte kep atarak aileleriyle mutluluğu yaşadılar. Mezuniyet töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.