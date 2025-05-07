Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) proje desteği ile 15 Ekim 2024 tarihinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine (ALKÜ) Kestel Yerleşkesine kurulan Alanya TEKMER, faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bölge ekonomisine katkı sağlamak amacı taşıyan Alanya TEKMER tarafından, girişimcilik ekosistemine katkı sunmak adına “Girişimcilik Bilgilendirme Semineri” düzenlendi. Alanya TEKMER Konferans Salonu’nda yapılan girişimciler, yatırımcılar ve iş dünyasının temsilcilerinin buluştuğu seminere ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, KOSGEB Antalya Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, KOSGEB KOBİ Uzmanı Güneş Ulutürk, Alanya TEKMER Müdürü Doç. Dr. Bertan Beylergil, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Aksel, BAKA Alanya Temsilcisi Oğuzhan Ataman ve akademisyenler katıldı.



GİRİŞİMCİLERE DESTEK PROGRAMLARI DETAYLARIYLA ANLATILDI

KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış'ın konuşmacı olduğu ve KOSGEB KOBİ Uzmanı Güneş Ulutürk'ün katılımıyla düzenlenen Girişimcilik Bilgilendirme Semineri; bölgedeki girişimciler, yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri tarafından ilgiyle karşılandı. Geniş bir katılımla gerçekleşen seminerde KOSGEB'in girişimcilere sunduğu mevcut destek programları ve güncel çağrılar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. KOSGEB Antalya Müdürü Erkış, özellikle şirket kurmayı planlayan bireyler ile işletmesini büyütmek isteyen KOBİ'lerin başvurabileceği destek türlerini örneklerle anlattı. Seminerde ele alınan başlıca konular arasında “Geleneksel Girişimci Destek Programı”, “İleri Girişimci Destek Programı”, “AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı” ve “İşletme Geliştirme Destek Programı” gibi KOSGEB’in sunduğu çeşitli fırsatlar yer aldı. Katılımcılara; bu desteklerden nasıl yararlanabilecekleri, başvuru süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve başarılı başvuru örnekleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca seminerde girişimcilik kültürünün önemi vurgulandı ve katılımcılar, seminerin ardından bire bir soru sorma imkânı bularak kendi girişim fikirleri ve projeleri hakkında bilgi edindiler. Alanya TEKMER yetkilileri, bu tür bilgilendirici etkinliklerin hem girişimciliği teşvik etmek hem de bölgedeki iş dünyasının kamu desteklerine erişimini artırmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Alanya TEKMER tarafından önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerin sıklıkla devam edeceği de duyuruldu.

