Kuruluşunun 10. yılını kutlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilimsel çalışma ve projelerinin yanında sanatsal ve kültürel etkinliklere öncü olmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamında 2024 yılında ilki düzenlenen ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki Bilim ve Sanat Merkezlerine piyano kazandırma hedefini başarıyla tamamlayan “Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali”nin ikincisi, bu yıl da ulusal ve uluslararası düzeyde genç yetenekleri bir araya getirecek. ALKÜ öncülüğünde, Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turizm Tanıtım Vakfı (ALTAV) ve Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi iş birliği ile düzenlenecek olan organizasyon 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Alanya Kültür Merkezi’nde saat 12.30’da açılışıyla başlayacak. 3 Mayıs Cumartesi günü festival, 4 Mayıs Pazar günü yarışmanın yapılacağı sanatsal şölene 130 piyanist katılacak. 2. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali’nin Onursal Başkanlığını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALTSO Başkanı Eray Erdem ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz yürütecek. Festival kapsamında, genç piyanistler hem eserlerini sahnede sergileme hem de dünyaca ünlü piyanist jüri üyeleri Hande Dalkılıç, Nazile Adıgüzelzade ve Ferid Adıgüzelzade ile bir araya gelme fırsatı bulacak. Yarışma; A Kategorisi 6-8 yaş, B Kategorisi 9-11 yaş, C Kategorisi 12-14 yaş, D Kategorisi 15-18 yaş olmak üzere dört farklı yaş kategorisinde düzenlenecek ve her kategoride dereceye giren piyanistlere çeşitli ödüller verilecek.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “SANATIN KALBİ ALANYA’DA ATACAK”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 2. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali’nde güzel bir sanatsal şölen olacağını söyledi. Spor başkenti Alanya’nın kültürel hayatının da zenginliğine dikkat çeken Rektör Türkdoğan, “ALKÜ olarak kuruluşumuzun 10. yıl kutlamalarının hemen ardından sanatın kalbinin Alanya’da atacağı 2. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali’ni düzenlemekten gurur duyuyoruz. Bu güzel sanatsal şölene tüm sanatseverleri ve Alanyalı hemşehrilerimizi bekliyoruz. ALKÜ olarak bilimsel ve akademik çalışmalarımızın yanında şehrimizin ve bölgemizin spor, sanat, kültür ve sağlık hayatına önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz.” dedi.