Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla yaptığı kutlamalar ve etkinliklerde altıncı günü de dopdolu geçirdi. Altıncı gün etkinlikleri Irak’ta bulunan Al- Mustaqbal Üniversitesi, Northern Technical Üniversitesi ve Alnoor Üniversitesi ile yapılan “2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Teknikleri Konferansı” ile başladı. Yoğun katılımın olduğu, 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen konferansa Irak Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan İbrahim Abdul-Jameel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Al- Mustaqbal Üniversitesi Prof. Dr. Hasan S. Majdi, Northern Technical Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alyaa A. Alattar, Alnoor Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yasin Tahaa Alhjaar, Kültür Ateşesi Prof. Dr. Maysar Alubadiy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Oğuz Karahan, ve heyetler katıldı. Konferansın ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Irak Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan İbrahim Abdul-Jameel arasında yapılan görüşmede ALKÜ diplomasının Irak’ta denklik olabilmesi konusunda mutabakata varıldı. Daha sonra iş birlikleri için imza töreni düzenlendi. Northern Technical Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alyaa A. Alattar ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan arasında yapılan protokolde de iki üniversite arasında iş birlikleri ile akademisyen ve öğrenci değişim programları için protokol imzalandı.



HUZUREVİ SAKİNLERİ ALKÜ İLE COŞTULAR

Etkinlikler Alanya Huzurevinde yapılan konser ile devam etti. ALKÜ Tazelenme Üniversitesi ve ALKÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden oluşan koro, Hadi Cantemur solistliğinde huzurevi sakinlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Pasta kesimiyle başlayan etkinlikte söylenen şarkı ve türkülerle huzurevi sakinleri hem hüzünlendi hem eğlendiler. Devam eden konserde Latin dansları ve Kafkas Halk Oyunları da sergilendi. Konserin devamında huzurevi sakinleri de sevdiği şarkıları söyledi. Renkli ve heyecanlı dakikalarla geçen konserin sonunda katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.



GENÇLER AÇIK HAVA SİNEMASINDA BULUŞTU

Etkinlikler Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro alanında yapılan Açık Hava Sinema etkinliği ile devam etti. Patlamış mısır dağıtımının ardından Amfitiyatro’da yerini alan ALKÜ’lü gençler “Her Çocuk Özeldir” filmiyle güzel anılar yaşadılar. Alanya Belediyesi ve Alanya Gençlik Merkezinin destek verdiği etkinlikte öğrenciler filmi izlerken duygusal anlar yaşadılar. ALKÜ’de 10. Yıl Etkinlikleri, 2 Mayıs’a kadar birbirinden renkli programlarla sürecek.