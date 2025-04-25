Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) şehrin kültürel hayatına katkı sunmak amacıyla kültür ve sportif organizasyonlara öncülük ve ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yıl 10. yılının kutlayan ALKÜ, Türkiye Satranç Federasyonu öncülüğünde Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. 22-23 Nisan 2025 tarihleri arasında 8 ayrı kategoride 143 sporcunun katıldığı Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu. ALKÜ Yaşam Merkezi’nde yapılan Turnuva; ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Oğuz Karahan ve ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Alanya İlçe Satranç Federasyon Temsilcisi Fazilet Dalkılınç ve Satranç Topluluğu Eş Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Meryem Uçkaya’nın katılımlarıyla başladı. Açılış töreninde ilk hamleyi Prof. Dr. Oğuz Karahan, satranç oyuncusuyla birlikte yaptı. Hatıra fotoğrafının ardından zorlu turnuva başladı. Turnuva, Gazipaşa Rahmi Büyükballı MYO Öğr. Gör. Necati Akyüz’ün Başhakemliğinde, hakemler Ozan Börçek, Cem Cemalettin Balcı gözetiminde titizlikle takip edildi.



REKTÖR TÜRKDOĞAN SPORCULARLA BULUŞTU

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Rektör Yrdımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan ile turnuva alanını ziyaret ederek sporcular ve yetkililerle görüştü. Rektör Türkdoğan, daha sonra 8 yaş kategorisinde yarışan minik Güneş ile keyifli bir müsabaka yaptı. Rektör Türkdoğan, satranç oyuncularına başarılar dileyerek destek veren kurumlara teşekkür etti. Rektör Türkdoğan, yaptığı konuşmada, “ALKÜ olarak bu turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin daha fazla gelişmesi için bilimsel ve kültürel hayatına kaktılar sunmayı hızlandıracağız.” dedi. Turnuva sürerken Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da ziyaret ederek sporcularla görüştü.



ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

8 ayrı kategoride 143 sporcunun katıldığı Alanya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası finali kıyasıya sürdü. Akşam geç saatlere kadar süren karşılaşmalar sonrası şampiyonlar belli oldu. Final törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu katılarak sporculara madalya ve kupalarını verdiler. 2 gün boyunca kıyasıya süren turnuva, şampiyonların hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

AÇIK KATEGORİ

1.Mehmet Murat Yılmaz

2. Nezih Keser

3. Efe Keser

4. Hüseyin Ataseven

5. Ahmet Kerem Arık

AÇIK KADIN KATEGORİ

1.İlayda Acar

2.Gül Dalkılınç

3.Ecenaz Özdemir

12 YAŞ ALTI GENEL KATEGORİ

1.Hamza Eymen Aktaş

2.Mert Arslan

3.Atabey Yiğit

4.Ali Taşkın

5.Miraç Yaman Ay

12 YAŞ ALTI KIZ KATEGORİ

1.Derin Kaya

2.Kseniia Kon

3.Azra Tanan

4.Banu Ekin Oçak

4.Yağmur Berra Baykara



10 YAŞ ALTI GENEL KATEGORİ

1.Ali Burak Yılmaz

2.Mehmet Taha Aksu

3.Emir Kargın

4.Alp Kağan Akçay

5.Mert Anıl Toptaş



10 YAŞ ALTI KIZ KATEGORİ

1.Gülce Hezer

2.Serra Özcan

3.Asel Kollama

4.Habibe Yılmaz

5.Damla Gülay Yıldız



8 YAŞ ALTI GENEL KATEGORİ

1.Onur Demir

2.Ramazan Yiğit Karcı

3.Bulut Aydın

4.Mesut Taşar

5.Adnan Çelik

8 YAŞ ALTI KIZ KATEGORİ

1.Zehra Nisa Er

2.Feyza Er

3.İpek Avcı

4.Zeynep Asel Kısa

5.Nuran Ela Uğur