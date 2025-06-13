Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'na atanması nedeniyle ilçedeki veda ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün, Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Müdürleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı'nda eğitim camiasıyla bir araya geldi. Programa Kaymakam Ürkmezer'in yanı sıra Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

"Bir Eğitim Neferi Gibi Yaklaştı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Kaymakam Ürkmezer'in 5 yıllık görev süresi boyunca Alanya eğitimine bir mülki idare amirinden öte, "bir eğitim neferi gibi yaklaştığını" belirtti. Yılmaz, "Sayın Kaymakamımız, en zor zamanlarda bile bizleri asla yalnız bırakmadı. Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesinden öğretmenlerimizin motivasyonuna, öğrencilerimizin başarılarından velilerimizle kurulan köprülere kadar her alanda onun vizyoner ve koşulsuz desteğini hissettik. Bize ve kurumumuza olan güveni, bizlere her zaman güç verdi. Kendisine tüm eğitim camiamız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum," ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Yusuf Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair Alanya'daki okulların eğitim durumları, öğrenci ve okul sayıları, akademik ve sosyal başarılar gibi konuları içeren bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.



"Zorlu Zamanlarda Birlik Ruhu"

Sunumun ardından kürsüye gelen Kaymakam Ürkmezer, duygu dolu bir konuşma yaptı. "Değerli arkadaşlarım, müdürlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, 5 yıllık görev süremin sonunda hepinize veda etmek ve bu süreçteki yol arkadaşlığınız için teşekkür etmek üzere buradayım," diyerek sözlerine başlayan Ürkmezer, mesleki deneyimlerinden yola çıkarak başarının kolektif bir çabanın ürünü olduğunu vurguladı. "Meslekteki 25 yılımda öğrendiğim en önemli şey, başarının şahıslara değil, 'biz' olmayı başaran bir ekibe ait olduğudur. Bu 5 yılda yüzlerce okulumuzu ziyaret ederek, istatistiklerin ötesinde insani bağlar kurmaya çalıştık. Görevde işimizin gereğini yaparken, görev dışında birer dost olmaya gayret ettik" dedi.

Görev süresinin pandemi, büyük orman yangınları, asrın depremi ve savaşın yansımaları gibi zorlu dönemlere denk geldiğini belirten Kaymakam Ürkmezer, tüm bu zorluklarda Alanya’nın ve eğitim camiasının gösterdiği birlik ve fedakarlığın takdire şayan olduğunu ifade etti. Özellikle depremzedelere kucak açılması ve farklı milletlerden binlerce öğrencinin aynı sıralarda barışla buluşturulmasının bu ruhun en güzel ispatı olduğunu dile getirdi. Ürkmezer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Her zaman söylediğim gibi, akademik başarı önemlidir ama asıl hedefimiz; vatanına, milletine ve dünyaya faydalı, milli ve manevi değerlere sahip, iyi insanlar yetiştirmektir. Bu yolda en büyük güvencemiz sizlersiniz. Sizlerin, Alanya'nın başarısını daha da ileriye taşıyacağınıza inancım tamdır. Bu başarının mimarı olan müdüründen hizmetlisine kadar tüm eğitim ailemize bir kez daha teşekkür ediyorum."

Duygu dolu konuşmanın ardından Kaymakam Ürkmezer, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı şube müdürlerine, okul müdürlerine, idari personele ve hizmetlilere özverili çalışmalarından dolayı başarı belgelerini takdim etti. Program sonunda Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz tarafından Türkler Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan bir tablo Kaymakam Ürkmezer'e hediye edildi. Tören sonunda Kaymakam Ürkmezer, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü camiası ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

