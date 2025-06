Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 10’uncu kuruluş yıl dönümünü 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile taçlandırdı. Bu yıl 2 bin 592 öğrencinin mezun olduğu ALKÜ’de; Mezuniyet Töreni ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koymayla başladı. Çelenk sunumunun ardından Konaklı Şehir Stadyumu’nda düzenlenen törende bu sene 2 bin 592 öğrenci, mezun olmanın heyecanını ve gururunu yaşadı. Mezuniyet Törenine ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Alanya Belediye Başkan Vekili Faruk Konukçu, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Direk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, STK, siyasi parti, kurum ve kuruluş temsilcileri, hayırseverler, dekanlar MYO müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞU AİLELERİN GURURU

Fakülte ve MYO mezunlarının geçiş töreni ile başlayan 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 10. yıl dolayısıyla hazırlanan video gösterimiyle devam etti. Öğrenciler, geçiş törenlerinde açtıkları afişlerle hem güldürdüler hem de düşündürdüler. Öğrencilerin geçiş töreni, tribünlerdeki aileleri de gururlandırdı. Aileler öğrencilerin geçişini alkışlayarak izlediler. Üniversite birincisi olan Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden Ayşegül Gülmez, konuşma yaparak akademisyenlere ve ailelere bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Arkadaşlarına iyi bir gelecek dileyen Gülmez, “Aziz vatanımıza ve milletimize en faydalı bireyler olarak hizmet etmekten gurur duyacağız.” dedi.



PROF. DR. KILIÇ: “YOLUNUZ AÇIK, KALBİNİZ HUZURLU, YÜREĞİNİZ CESUR OLSUN”

ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ALKÜ olarak 10. yılda büyük gurur duyduklarını dile getirdi. Akademisyenlere, ailelere ve mezunlara seslenen Prof. Dr. Kılıç, “Bugün bir yandan haklı bir gururun, bir yandan ise tarifsiz bir hüznün iç içe geçtiği bir günü yaşıyoruz. Üniversitemizin mezuniyet coşkusunu paylaşmak, öğrencilerimizin emeklerini ve akademik başarılarını taçlandırmak ve yetişen genç nesillerin ülkemizin geleceğine yapacağı katkıları onurlandırmak adına düzenlediğimiz ‘2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne hepiniz hoş geldiniz. Mezuniyet Töreni öncesinde bu yıl, üniversitemize büyük emekler vermiş iki kıymetli hocamızı kaybetmenin derin acısını yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Öğretim Görevlisi Dr. Abdulkadir Ünal ve Prof. Dr. Kenan Taştan hocalarımızı bir kez daha rahmet ve özlemle anıyor, sevenlerine sabırlar diliyorum. Bu yıl, üniversitemizin kuruluşunun 10. yılını idrak ediyoruz. Henüz genç ama kararlı adımlarla büyüyen, gelişen, üreten bir üniversiteyiz. Birliğimizden doğan gücümüzle, ortak hayallerimizin peşinden yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki birliğin olduğu yerde umut, emeğin olduğu yerde ise gelecek vardır. Kıymetli ailelerimiz, Bugün burada sizlerin, bu ülkenin yarınlarına emanet ettiği genç fidanları, mesleklerinin donanımlı ve yetkin bireyleri olarak uğurluyoruz. Sevgili anne babalar; çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Onları akademik bilginin yanında insani değerlerle de beslemeye gayret ettik. Onları bir süreliğine misafir ettik, şimdi ise topluma fayda sağlayacak bireyler olarak sizlere ve ülkemize geri veriyoruz. Bu yolculukta gösterdiğiniz sabır, özveri ve sevgi için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.’ diyerek sizlerin bir ülke için ne kadar kıymetli ve önemli olduğunuzu vurgulamıştır. Bugün bir son gibi görünse de aslında büyük bir başlangıcın eşiğindesiniz. Burada öğrendiklerinizi hayatın her alanına taşıyın. Bilginizi artırın, vicdanınızı koruyun, adalet duygunuzdan asla ödün vermeyin. Unutmayın ki sizler artık Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin birer temsilcisisiniz. Bu ismi gittiğiniz her yerde gururla taşıyacağınıza inanıyorum ve biliniz ki bu çatı altında kurduğunuz her bağ, bir ömür boyu sizinledir. Üniversitemizin kapıları sizlere daima açıktır. Bugün sizleri uğurlarken içimizde buruk bir sevinç var. Yolunuz açık, kalbiniz huzurlu, yüreğiniz cesur olsun. Hoşça kalın… Ama sakın bizden kopmayın. Güzel yarınlarda yeniden buluşmak dileğiyle.” dedi. Konuşmaların ardından Sanatçı Gökçe’ye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç tarafından, konser sponsoru Protein Yemekçilik şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Göksu’ya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan tarafından teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.



ÖĞRENCİLER KEP ATARAK MEZUN OLDULAR

Törenin devamında üniversite birincisi Ayşegül Gülmez, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç eşliğinde mezuniyet yaş kütüğüne isimliğini çaktı. Prof. Dr. Mehmet Kılıç, birinci Gülmez’e başarı belgesi ve hediyelerini takdim etti. Üniversite ikincisi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden Büşra Turgut’a ödül ve başarı belgelerini Alanya Belediye Başkan Vekili Faruk Konukçu verdi. Üniversite üçüncüsü Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Bünyamin Yavuz’a belgelerini Jandarma Albay Engin Burak Mindivanlı verdi. Ödüllerin verilmesinin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan öğrencilere mezuniyet yeminini okuttu. Mezuniyet yemini eden öğrenciler büyük bir sevinç ve gururla keplerini havaya atarak mezun oldular. Mezuniyet töreni Gökçe konseri ile devam etti. Öğrenciler ve aileler, konserde gönüllerince eğlenerek mezun olmanın keyfini çıkardılar. Tören sırasında öğrenciler aileleri ve hocalarıyla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.