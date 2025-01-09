Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla emektar basın mensuplarının gününü tebrik etti. Rektör Türkdoğan yayınladığı kutlama mesajında, “Haber alma hak ve hürriyetinin sağlanması bakımından son derece hassas bir vazife ifa eden, her türlü koşulda görevlerinin başında olan gazetecilerimiz; demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olmaya devam ediyor. Gazetecilerimiz; bir taraftan haber alma hak ve hürriyetini sağlayarak demokrasimizin en temel süreçlerinden birini yerine getirirken diğer taraftan kamuoyunu şeffaflık ve tarafsızlık ilkesiyle aydınlatarak son derece önemli ve meşakkatli bir görevi yerine getiriyorlar.



Başta terörle mücadelede ve birçok önemli olaylarda olduğu gibi gazetecilerimiz, 6 Şubat’ta da meydana gelen depremlerde, insanüstü bir gayretle çalışarak mesleklerinin ne kadar önemli olduğunu kamuoyuna bir kez daha kanıtladılar. Alanya ve Antalya’nın turizmdeki başarısına gazetecilerimizin sunduğu katkılar, bugün de aynı kararlılıkla devam etmektedir. Emektar, çalışkan bir o kadar da fedakâr gazetecilerimizin destekleri sayesinde Alanya’mız geleceğe emin adımlarla ilerleyecektir. Yine 2015 yılında kurulan şehrimizin gururu üniversitemizin bugüne kadar olan tüm faaliyetleri Alanya ve Antalya basını tarafından yakından takip ediliyor. Üniversitemizin akademik başarıları, projeleri ve bilimsel adımları gazetecilerimizin her zaman dikkatini çekmiş ve bu çalışmalar, basın camiasında gerekli ilgiyi görmeye devam ediyor.

Bu düşüncelerle gazetecilik ahlak ve ilkelerini gönüllerine işleyerek üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getiren tüm gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Gerçeğin peşinde yorulmadan koşan, kalemleriyle karanlığı aydınlatan ve toplumun sesi olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum. Ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum.” dedi.