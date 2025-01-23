Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademisyen ve öğrencilerinin birçok ülkenin üniversitelerinde öğrenim görmesi ve birlikte projeler geliştirmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Umman Yükseköğretim, Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Bakanlığı, Türkiye’nin Muskat Büyükelçiliği ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu iş birliğiyle 20-22 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu düzenlendi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ile Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu’na katıldı. Dil, edebiyat, tarih, uluslararası ilişkiler, sanat, mimari, havacılık, denizcilik, sanayi ve tıp alanlarında akademik, bürokratik, diplomatik ve siyasi tecrübeye sahip Türk akademisyenler ve üniversite rektörleri ile Ummanlı akademisyen ve bürokratları bir araya getiren sempozyum; başkent Muskat’ta gerçekleştirildi. Sempozyum sonunda iki ülke üniversiteleri, fakülteleri ve araştırma merkezleri arasında iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Umman Yükseköğretim, Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Bakanı Rahma Bint İbrahim Al Mahrooqiye; düzenlenen sempozyum ile iki ülke arasında kültürel, bilimsel ve diğer konulardaki iş birliğinin pekiştirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Sempozyum sonunda iki ülke üniversiteleri, fakülteleri ve araştırma merkezleri arasında iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Sempozyuma; Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Bakanı Rahma Bint İbrahim Al Mahrouqiye, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.



TÜRKİYE VE UMMAN’DAKİ FIRSATLAR KONUŞULDU

Rektör Türkdoğan, Umman’daki birçok üniversitenin rektörü ve temsilcileriyle bir araya gelerek iş birlikleri ve değişim programları imkânlarını değerlendirdi. Rektör Türkdoğan, Türkiye’de eğitim almak isteyen Ummanlı öğrencilerle de görüş alışverişinde bulunarak Türkiye ve Umman’daki fırsatları anlattı. Sempozyumda Umman’daki diğer üniversitelerin Türkiye ve ALKÜ ile yapabilecekleri iş birlikleri de detaylarıyla ele alındı. Rektör Türkdoğan, ilerleyen günlerde Umman’daki birçok üniversite ile mutabakat yapmaya hazır olduklarını söyledi.

UMMAN’DA ZİYARETLER DEVAM ETTİ

Umman’a davet edilen Rektör Türkdoğan, diğer rektörler ve temsilciler; Umman’daki kurumları da ziyaret ettiler. Rektör Türkdoğan, Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu’nu ziyaret ederek hediye takdim etti. Rektör Türkdoğan ve beraberindeki heyet, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ile bir araya geldiler. Görüşmede, Umman’da Türkçe öğretimi konusunda Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği yapılması hususunda fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca Türkiye ve Umman arasındaki eğitim ve öğretim alanındaki iş birlikleri fırsatları da değerlendirildi.