Yarı yıl tatiline giren öğrencilere yönelik, Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’nde 15 gün boyunca sürecek etkinlikler, "Alanya’yı Tanıyorum, Mozaik Atölyesi" ile başladı. Restore edilen Hacı Karanfil Konağı'nda hizmet vermeye başlayan Çocuk Kütüphanesi'nde öğrenciler, düzenlenen etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlıyor.

HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYORLAR

Birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Çocuk Kütüphanesi Taş Boyama Atölyesi, Beden Perküsyonu, Küçük Prens P4C, Hayalindeki Maskeyi Tasarla, Keçe Ayraç Atölyesi, Oyun ve Etkinlik Saati ve Boyama Atölyesi gibi birçok etkinlikle öğrencileri bekliyor.

VELİLERDEN BAŞKAN ÖZÇELİK’E TEŞEKKÜR

Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’ndeki ücretsiz etkinliklere katılan öğrenciler ile velileri, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, atölye çalışmalarından büyük mutluluk duyduklarını söylediler ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile ekibine teşekkür ettiler.



CUMARTESİ GÜNLERİ DE HİZMET VERİYOR

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinliklere katılmak için önceden kayıt yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca 0 242 510 20 02 ve 444 82 07 numaralı hatlardan detaylı bilgi alınarak, kayıt yaptırılabileceği kaydedildi. Cumartesi günleri de açık olan Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklar ve yetişkinler için ödünç kitap hizmeti de veriliyor.